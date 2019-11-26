　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

韓團Astro、（G）I-dle要來了！台南耶誕跨年卡司曝光　網暴動：舒華回家啦

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼黃偉哲公布台南跨年卡司名單。（圖／翻攝自黃偉哲臉書粉專）

▲台南跨年卡司名單。（圖／翻攝自黃偉哲臉書粉專）

記者袁茵／台南報導

台南市長黃偉哲26日出席「2020台南不一樣、台南好young」耶誕跨年系列活動記者會，他親自揭開跨年系列活動第二波重量級名單，除了莎莎、吳建恆、劉宇珊等超強主持陣容，演出者則有炎亞綸、畢書盡、閻奕格等超人氣歌手，另外還有兩大韓國天團Astro、（G）I-dle，黃偉哲歡迎全世界的粉絲都來台南狂歡，為台南帶來偶像商機！

黃偉哲表示，今年最重要的特色是從以往單一場次變成多場次，而且把公益的元素加進來，將來會邀請社福團體和小朋友到搖滾區，也會邀請明星一起來從事公益活動，市府在有限的資源下做了無限的想像空間，要讓觀眾們得到最好、最高、最優質的娛樂享受，所以從十二月初耶誕點燈開始，延續到月中、耶誕節以及跨年，都有許許多多的活動，很期待各位好朋友一起來參與台南好young的耶誕跨年活動。

請繼續往下閱讀...

▲▼黃偉哲公布台南跨年卡司名單。（圖／台南市政府提供）

「2020台南好young耶誕跨年系列活動」首先登場的是12月1日於南紡購物中心舉辦的「點亮府城音樂盛會」，邀請到享譽國際的美聲歌手Martin Hurkens（馬丁．賀肯斯）專程來台南開唱，除了演唱代表作「You raise me up」，更與台南的國小合唱團合作演唱「月亮代表我的心」。

12月14日則是為家長與兒童辦理的「耶誕市集親子音樂劇場」，由知名的「如果兒童劇團」演出歡樂逗趣、帶有義式幽默的「媽媽咪呀」，同時蕭壠文化園區將妝點耶誕燈飾，並打造溫馨歡樂又有台南地方風味的耶誕市集。眾星雲集的大型晚會，安排於12月21日及28日兩天，邀請到深受年輕人喜愛的國內外藝人，在永華市政中心西側廣場登場。

▲▼黃偉哲公布台南跨年卡司名單。（圖／台南市政府提供）

21日的晚會主持人由金鐘主持吳建恆、森林系美女劉宇珊擔任，演出陣容有韓國超級女團（G）I-dle、實力派偶像畢書盡、鐵肺歌手戴愛玲、演員跨界歌手張立昂、人氣饒舌歌手熊仔、聲林之王甜姐兒蓋兒、怪物實力新人J.Sheon等。

28日由美食天后莎莎、金鐘主持吳建恆搭檔主持，演出陣容有韓國超級天團Astro、亞洲人氣偶像炎亞綸、R＆B嘻哈歌手高爾軒OSN、YouTube百萬訂閱歌手鄭茵聲、選秀實力歌手閻奕格、台語金曲歌王流氓阿德、千萬點閱歌手文慧如、入圍金曲獎最佳新人Karencici等。

兩組韓國超夯的偶像天團Astro、（G）I-dle來台南， 勢必吸引全球粉絲朝聖！25日深夜僅公佈偶像們模模糊糊的背影，活動臉書粉絲專頁即已突破10萬次瀏覽，可見偶像魅力無窮，可望為台南帶來龐大商機。

黃偉哲強調，耶誕跨年系列活動全部免費參加，並與社福公益結合，為社福團體寒冬送暖，讓活動不只是活動，而是幸福城市的暖流！特別感謝來自民間資源的挹注，在公務部門經費有限的狀況下，呈現給市民精彩的活動相當不容易，在各方資源的挹注下才能呈現如此精彩的節目。

針對韓團Astro，以及有台灣成員葉舒華的（G）I-dle要來台灣消息，PTT網友們表示，「好期待啊」、「年末好熱鬧」、「府城也太佛了吧！」、「必衝」、「居然一次請到兩個韓團XD」、「不是跨年欸！這樣莫名想衝一波台南了」、「車銀優XD 粉絲們要暴動了」、「舒華要回家了嗎！期待！」

「韓張配」確定了！你還等什麼？

▲▼黃偉哲公布台南跨年卡司名單。（圖／台南市政府提供）

ET快訊
即／華府空域遭闖入！白宮緊急封鎖　美軍戰機升空
女同事下體癢炸「狂攪黑森林」要聞嗎　她一聽神秘皮囊聲崩潰
網美發12mins影片淚揭「被男友虐打6個月」！他竟是知名漫
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北捷「最邊緣站」曝光！消失都沒人會發現　網嗆：等車時間超久

領勞保退休金年紀「逐年調高」！14萬人受影響…提早領最多減20%

韓團Astro、（G）I-dle要來了！台南耶誕跨年卡司曝光　網暴動：舒華回家啦

外國記者迷戀BL台漫、粉絲搭23小時公車朝聖！台灣圖文作家前進墨西哥

300好攝之徒搶拍桃園「懸日」奇景　搶紅綠燈50秒間隔卡位拍

絕對･詩學－柯錫杰 玖齡影像藝術展　台南甘樂阿舍美術館登場

桃園南平路「懸日」首日登場　民眾搶拍美美夕陽

推動國家級漫畫博物館！臺史博「少女漫畫在臺灣特展」開跑

王正坤北醫大母校演講　分享人生經歷鼓勵學生築夢踏實

女同事下體癢炸「狂攪黑森林」要聞嗎　她一聽神秘皮囊聲…崩潰：WTF

陳意涵老公暖幫愛人綁鞋帶　腦洞大開：想害死「那個老婆」就綁鬆一點

遊覽車違規左轉輾死17歲無照男　怨倒楣遭怒毆…少年母：還我兒子

真香！苦情臉胖橘「愛鞋成癡」 埋頭苦吸...網笑：是鹹魚味嗎

闖鬼屋「北投廢棄診所」玩筆仙　片中驚錄到詭異女聲：留在這邊

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

徐懷鈺突現身唱「有怪獸」　Ella驚喜：一起唱！！

「天氣太冷不去了」客人惡意棄單 3千元餐點全賠...老闆：當愛心餐

屁孩《聲林2》決賽穿睡衣躺床　蕭敬騰：期待你在戲劇的發展

2000~2010八年級生青春回憶！　10年「20首串燒」經典中文夯曲

跨世代笑話大賽小學生超有才 他靠「河中女神」征服全場！

北捷「最邊緣站」曝光！消失都沒人會發現　網嗆：等車時間超久

領勞保退休金年紀「逐年調高」！14萬人受影響…提早領最多減20%

韓團Astro、（G）I-dle要來了！台南耶誕跨年卡司曝光　網暴動：舒華回家啦

外國記者迷戀BL台漫、粉絲搭23小時公車朝聖！台灣圖文作家前進墨西哥

300好攝之徒搶拍桃園「懸日」奇景　搶紅綠燈50秒間隔卡位拍

絕對･詩學－柯錫杰 玖齡影像藝術展　台南甘樂阿舍美術館登場

桃園南平路「懸日」首日登場　民眾搶拍美美夕陽

推動國家級漫畫博物館！臺史博「少女漫畫在臺灣特展」開跑

王正坤北醫大母校演講　分享人生經歷鼓勵學生築夢踏實

女同事下體癢炸「狂攪黑森林」要聞嗎　她一聽神秘皮囊聲…崩潰：WTF

影／退休金不能只靠勞保勞退　定期定額威力不容小覷

李榮浩狂推楊丞琳親當製作人　霸氣鼓勵：妳可以！

李光洙得獎歡呼聲蓋過致詞！利特問秘訣...暗爽回：我想是外貌吧

徐生明盃／韓國輸不開心！抗議裁判誤判錯失冠軍

喝咖啡賞玩域峰錶好愜意　潛水錶縮小尺寸搶女客

一擦愛上！秋冬全靠「超神奇小黑瓶」保濕淡斑又美白　一瓶抵你擦10瓶

快訊／華府空域遭闖入！白宮緊急封鎖　美軍戰機升空

冬盟／打擊熄火險失信心　陳晨威掌握最後機會敲再見安

北捷「最邊緣站」曝光！消失都沒人會發現　網嗆：等車時間超久

哽咽唱《你是我的生命》…余天辦造勢淚崩：要進立院處理吳斯懷！

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

生活熱門新聞

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

女同事下體癢炸「狂攪黑森林」要聞嗎

女消防員凍到發紫　餐車老闆鼻酸「不走了」

博恩爸學歷曝光　「理工醫學全包」網驚呆

北冕颱風最快今生成「可能又大又強」北北基宜大雨特報

開車走台東山路…OO爬出來！網呆：絕對棄車

買現烤大餅！老闆先結帳：怕你反悔　客翻臉不買

菜鳥領薪秒敗「整套Uniqlo穿搭」卻悲劇了

3歲女兒金爐前手遮屁屁！　媽腿軟…秒跪虎爺謝罪

隔壁住學姊！她連續半年聽淫叫

創業哥「超親民徵友條件」妹子卻搖頭

車禍4天…大腿瘀青浮出詭異女臉！

灌漿擠破他家鐵門　業者說話了

更多熱門

相關新聞

韓國天團、人氣偶像領軍開唱

韓國天團、人氣偶像領軍開唱

「2020台南不一樣、台南好young」耶誕跨年系列第2波活動表演名單，26日由市長黃偉哲親自揭開曉，除了莎莎、吳建恆、劉宇珊等超強主持陣容，演出者則有炎亞綸、畢書盡、閻奕格等超人氣歌手！另外還有兩大韓國天團Astro、（G）I-dle，黃偉哲市長歡迎全世界的粉絲都來台南狂歡！為台南帶來偶像商機！

絕對･詩學－柯錫杰 玖齡影像藝術展

絕對･詩學－柯錫杰 玖齡影像藝術展

1999台南市民服務熱線改版

1999台南市民服務熱線改版

林義豐前進台南東區拜票

林義豐前進台南東區拜票

漁光島驚見女浮屍！漁民收網嚇傻…下秒竟上岸

漁光島驚見女浮屍！漁民收網嚇傻…下秒竟上岸

關鍵字：

台南耶誕跨年黃偉哲Astro（G）I-dle車銀優葉舒華

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 具荷拉 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

法官硬要看性愛片！具荷拉忍痛公開「渣男友卻無罪」

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

張立東氣到走人！小茉莉「誤踩地雷」淚崩

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

她潑到「化骨水」冒煙腐蝕亡　現場護理人員卻不敢靠近

網約花美男「全程戴眼罩」　掀開驚見胖網蟲

米砂自殘挑釁孫安佐女友！正宮開戰揭墮胎真相

蕾拉單身5年認「約砲止癢」！一夜情對象全是朋友

雞排妹爆有固定約會對象　自曝靠砲友解慾

《灌籃高手》2020年回歸

不是在生氣啦！12星座「已讀不回」原因曝

具荷拉留億萬鉅額遺產！奶奶悲慟送她離開

男友家暴6個月！網美發12mins影片控訴

藍寶堅尼真的做出「閃電霹靂車」

全聯開出40萬個統一發票獎項！花769元買食品就中了千萬大獎

更多

最夯影音

更多
陳意涵老公暖幫愛人綁鞋帶　腦洞大開：想害死「那個老婆」就綁鬆一點

陳意涵老公暖幫愛人綁鞋帶　腦洞大開：想害死「那個老婆」就綁鬆一點
遊覽車違規左轉輾死17歲無照男　怨倒楣遭怒毆…少年母：還我兒子

遊覽車違規左轉輾死17歲無照男　怨倒楣遭怒毆…少年母：還我兒子

真香！苦情臉胖橘「愛鞋成癡」 埋頭苦吸...網笑：是鹹魚味嗎

真香！苦情臉胖橘「愛鞋成癡」 埋頭苦吸...網笑：是鹹魚味嗎

闖鬼屋「北投廢棄診所」玩筆仙　片中驚錄到詭異女聲：留在這邊

闖鬼屋「北投廢棄診所」玩筆仙　片中驚錄到詭異女聲：留在這邊

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面