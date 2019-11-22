讓火鍋控暴動的主題湯屋！泡進去就像跳進火鍋裡　群山環繞風景美炸



▲黑松茶花火鍋季開跑，至全聯福利中心合購黑松茶花綠茶搭配火鍋湯底可享優惠。（圖／記者湯興漢攝）

消費中心／綜合報導

氣溫直直落，進入冬季、天氣轉涼之後就是火鍋控跟溫泉控的春天，等了一整年，終於可以大口吃火鍋，麻辣鍋、薑母鴨、花雕雞、豚骨白湯⋯⋯，各種湯頭都想喝一輪，每到冬天，對火鍋的熱愛就會直線攀升，恨不得自己能變成裡面的火鍋料，好好舒服暖和一番。近期在火鍋控圈內流傳一間超特別的鍋物主題湯屋，泡湯浴池做成一個巨大鑄鐵鍋，在「超大鐵鍋」泡湯就像是真的跳進火鍋裡一樣，堪稱媲美天堂的極致享受，讓火鍋控忍不住要暴動。原來這是黑松茶花推出的最新活動－黑松茶花火鍋季，除了至全聯合購黑松茶花綠茶加火鍋湯底享優惠外，11/24-12/5到全聯福利中心粉絲專頁參加活動，就有機會送你去烏來璞石麗緻溫泉會館賞溪客房和鍋物主題湯屋住一晚！不只暖你的心還暖你的胃，讓人直呼：「這個冬天也太幸福了吧。」

▲烏來璞石麗緻溫泉會館的鍋物主題湯屋就像真的泡在火鍋裡一樣。（圖／烏來璞石麗緻溫泉會館提供）

冬天，毫無疑問是火鍋的季節，把青菜、肉片、各種火鍋料丟進冒著煙、熱呼呼湯裡的時刻超幸福，但看似清淡的湯頭其實也暗藏危機，堆疊如山高的肉盤、吸滿「精華」的高麗菜、小小一顆卻熱量爆表的火鍋料、一口湯一口肉，再灌下冰冰涼涼的含糖飲料，一不小心血脂就標高閃紅燈，更別說麻辣鍋、羊肉爐、薑母鴨等湯底了！這時候，想要安心大口吃肉又避免體脂肪找上門，那就來瓶黑松茶花無糖綠茶，擁有「健康双認證」、經實驗證實有助於不易形成體脂肪及調節血脂功能，堪稱是火鍋控的絕配好搭擋，冬天很長、火鍋還有很多要吃，解膩好幫手AKA超強搭餐夥伴怎麼能不先準備起來。





▲看似清淡的火鍋湯頭，其實暗藏熱量危機，一不小心體脂肪就找上門。（圖／翻攝自PIXABAY）





▲火鍋控的絕佳搭檔「黑松茶花無糖綠茶」，擁有「健康双認證」，讓你安心大口吃鍋。（圖／記者湯興漢攝）

再怎麼愛吃鍋的火鍋控也很難天天揪團開鍋，不僅難訂位又傷荷包，現在黑松茶花火鍋季聽到你的心聲！只要到全聯買黑松茶花綠茶搭配火鍋湯底就可以現抵5元，多款特色火鍋湯底，經典過癮的麻辣湯底、日式濃郁豚骨風味湯底、濃濃酒香的花雕雞湯底，口味多元任君挑選，整個冬天的「暖實力」一起齊備！冬天慵懶地和三五好友或家人一起在家煮火鍋，就是冬天裡最幸福溫暖的時光。

冬天除了大口吃火鍋，另一件必做的事情就是泡湯，想避開人擠人但又沒錢出國？位於烏來的璞石麗緻溫泉會館綠意繚繞、地理位置清幽，饒富趣味的鍋物主題湯屋，具有鏽蝕感的「鑄鐵鍋浴池」與木材、石材相輔相成的裝潢風格，讓不管是溫泉控、還是火鍋控都趨之若鶩，冷風颼颼的季節，在群山環繞之處泡湯賞風景，夫復何求。11/24～12/5在全聯FB上舉辦黑松茶花火鍋季抽獎活動，只要到全聯粉絲專頁參加抽獎活動，就有機會獲得烏來璞石麗緻溫泉會館（賞溪客房）和鍋物主題湯屋住宿一晚的頂級溫泉享受，想體驗當顆火鍋料的溫暖幸福、想入住超具特色的主題湯屋就趁現在！





▲11/24～12/5至全聯FB參加黑松茶花火鍋季抽獎活動，就有機會到烏來璞石麗緻享受頂級溫泉。（圖／烏來璞石麗緻溫泉會館提供）