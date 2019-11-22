烤雞、烤海鮮都有！家樂福Uber Eats也能送　板橋店搶先上線

▲家樂福攜手Uber Eats推出外送服務。（圖／業者提供，下同）



記者蕭筠／台北報導

繼合作美食外送平台foodpanda後，量販店家樂福宣佈再攜手另一平台Uber Eats推出外送服務，即日起率先於新北市板橋店上線提供服務，首波將有近200項商品，包括雜貨、生鮮蔬果、肉品、冷藏食品、熟食等，消費者只要透過Uber Eats APP就可以輕鬆選購，無論是日常用品還是生鮮通通都可以送到家。

▲家樂福攜手Uber Eats推出外送服務。



家樂福聯手Uber Eats推出外送服務，無論是對於有家庭的上班族，或是家庭主婦忙家務分身乏術又缺東缺西再好不過了，只需要一鍵下單就有人幫送到家，十分方便，家樂福總經理王俊超表示，「近年來觀察到消費者偏好即時且便利的服務，線上下單、宅配到府的需求上升，相信藉著與Uber Eats合作外送服務將為更多消費者打造更全面的服務體驗」。

Uber Eats台灣總經理李佳穎則補充說明，因調查顯示沒有時間採買是消費者喜愛外送原因之一，而內部數據更顯示合作生鮮品牌中，點購生鮮商品占比近6成，「將持續拓展生鮮外送服務，提供消費者更多元的選擇及更便利的生活體驗」。

目前家樂福於Uber Eats APP僅有新北市板橋店上線提供服務，首波上架商品有雜貨類，包括飲料、咖啡、零食巧克力、奶粉、燕麥、麵條、米、麵筋、罐頭、油類、鹽、味精、奶類（鮮奶／優酪乳）、豆米漿、奶油、雞蛋、豆腐、火鍋料、冷凍、冷藏、微波食品等；生鮮部分有蔬菜（早菜／球莖／根莖／葉菜／菇類／果實／花菜／筍類）、水果、海鮮類（魚類／殼類／蝦類）、肉類（牛／羊／豬／雞）、調味烤肉、調理肉品等；熟食則有烤雞、烤海鮮、炒類（菜／飯／麵）、炸物、滷類等。

▲OK mart今日宣佈攜手foodpanda推出外送服務。

除量販店搶攻外送市場，OK mart超商今（22）日也宣布攜手foodpanda，於雙北10間門市提供外送服務，首波開放商品主要瞄準上班族下午茶與夜貓族宵夜需求，無論是咖啡還是即時炸物等通通都有，且為歡慶上市，即日起免運費並於11月25日至12月31日期間，消費可享3次滿100折30優惠。