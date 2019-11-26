大量螺絲散落車道！阿蓮警借掃把清掃　水果攤老闆也加入

▲員警跟熱心民眾在馬路上清掃螺絲。（圖／記者翁進忠翻攝）

記者翁進忠／高雄報導

高雄湖內阿蓮分駐所警員日前巡邏勤務，經阿蓮區中山路與忠孝路口，發現有大量螺絲散落在車道上，立即下車向附近居民借來掃把清除，員警機警及貼心的舉動，讓用路人與附近居民，無不豎起大拇指稱讚。

湖內警分局阿蓮分駐所警員林泊佐、謝侑霖兩人，日前執行巡邏經阿蓮區中山路與忠孝路口時，發現有大量螺絲散落在車道轉彎處，由於螺絲穿刺輪胎會導致爆胎，為避免危險發生，兩位員警立即下車，並向附近居民借來掃把清除散落一地的螺絲，在旁擺攤的水果攤老闆見狀，也加入清掃行列，一行人合力將螺絲清理乾淨。

▲就是這包螺絲差點造成用路人的危險。（圖／記者翁進忠翻攝）

兩位員警的舉動，讓往來用路人與附近居民無不豎起拇指大讚員警的義舉。警方提醒民眾若發現道路有障礙物或其它狀況導致交通不順暢時，可以立即撥打110。另也提醒載貨的司機，出車前務必確認裝載貨物已使用帆布覆蓋以及繩索確實綑綁牢固，如果有貨物散落路面，造成用路人危害，警方將依道路交通管理處罰條例第30條「所載貨物滲漏、飛散或氣味惡臭」舉發，可處新台幣3000元至9000元罰鍰。

▲馬路上散落一地的螺絲，讓輪胎差點被「釘」上。（圖／記者翁進忠翻攝）

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