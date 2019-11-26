　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

大量螺絲散落車道！阿蓮警借掃把清掃　水果攤老闆也加入

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 馬路上散落一地的螺絲 。（圖／記者翁進忠攝）

員警跟熱心民眾在馬路上清掃螺絲。（圖／記者翁進忠翻攝）

記者翁進忠／高雄報導

高雄湖內阿蓮分駐所警員日前巡邏勤務，經阿蓮區中山路與忠孝路口，發現有大量螺絲散落在車道上，立即下車向附近居民借來掃把清除，員警機警及貼心的舉動，讓用路人與附近居民，無不豎起大拇指稱讚。

湖內警分局阿蓮分駐所警員林泊佐、謝侑霖兩人，日前執行巡邏經阿蓮區中山路與忠孝路口時，發現有大量螺絲散落在車道轉彎處，由於螺絲穿刺輪胎會導致爆胎，為避免危險發生，兩位員警立即下車，並向附近居民借來掃把清除散落一地的螺絲，在旁擺攤的水果攤老闆見狀，也加入清掃行列，一行人合力將螺絲清理乾淨。

▲▼ 馬路上散落一地的螺絲 。（圖／記者翁進忠攝）

就是這包螺絲差點造成用路人的危險。（圖／記者翁進忠翻攝）

兩位員警的舉動，讓往來用路人與附近居民無不豎起拇指大讚員警的義舉。警方提醒民眾若發現道路有障礙物或其它狀況導致交通不順暢時，可以立即撥打110。另也提醒載貨的司機，出車前務必確認裝載貨物已使用帆布覆蓋以及繩索確實綑綁牢固，如果有貨物散落路面，造成用路人危害，警方將依道路交通管理處罰條例第30條「所載貨物滲漏、飛散或氣味惡臭」舉發，可處新台幣3000元至9000元罰鍰。

▲▼ 馬路上散落一地的螺絲 。（圖／記者翁進忠攝）

馬路上散落一地的螺絲，讓輪胎差點被「釘」上。（圖／記者翁進忠翻攝）

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

ET快訊
睽違22年！櫻木花道回來了　井上雄彥證實：《灌籃高手》202
驚悚3秒影片曝！紅色法拉利逆向衝撞　2騎士噴飛1命危..殘骸
勞保退休金請領年齡明年調高1歲　勞保局一張表看清楚
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

不要被角色綁得那麼緊！洪仲清心理師助媽媽找回愛自己的方式

參選縣長曾提0-6歲津貼6千元挨轟　蘇清泉：樂見民進黨跟進

大量螺絲散落車道！阿蓮警借掃把清掃　水果攤老闆也加入

韓國瑜台東傾聽之旅　面對支持度低落…他說民進黨迷信民調

法治教育宣導從小紮根　執行署台南分署前進新泰國小宣導

汽機車燃料費屏東縣5.1萬位車主還未繳　逾期罰款+強制執行

「虧雞福來爹」重現江湖　林義豐前進台南東區拜票

崎頂靶場流彈案　善後協調允諾加設遮彈牆

網路假援交真詐財又來了！　南警苦勸即時阻詐成功

社區共好！芥助網巷弄嘉年華　花蓮愛心店家提早打烊做好事

陳意涵老公暖幫愛人綁鞋帶　腦洞大開：想害死「那個老婆」就綁鬆一點

遊覽車違規左轉輾死17歲無照男　怨倒楣遭怒毆…少年母：還我兒子

闖鬼屋「北投廢棄診所」玩筆仙　片中驚錄到詭異女聲：留在這邊

真香！苦情臉胖橘「愛鞋成癡」 埋頭苦吸...網笑：是鹹魚味嗎

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

「天氣太冷不去了」客人惡意棄單 3千元餐點全賠...老闆：當愛心餐

徐懷鈺突現身唱「有怪獸」　Ella驚喜：一起唱！！

屁孩《聲林2》決賽穿睡衣躺床　蕭敬騰：期待你在戲劇的發展

2000~2010八年級生青春回憶！　10年「20首串燒」經典中文夯曲

讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

不要被角色綁得那麼緊！洪仲清心理師助媽媽找回愛自己的方式

參選縣長曾提0-6歲津貼6千元挨轟　蘇清泉：樂見民進黨跟進

大量螺絲散落車道！阿蓮警借掃把清掃　水果攤老闆也加入

韓國瑜台東傾聽之旅　面對支持度低落…他說民進黨迷信民調

法治教育宣導從小紮根　執行署台南分署前進新泰國小宣導

汽機車燃料費屏東縣5.1萬位車主還未繳　逾期罰款+強制執行

「虧雞福來爹」重現江湖　林義豐前進台南東區拜票

崎頂靶場流彈案　善後協調允諾加設遮彈牆

網路假援交真詐財又來了！　南警苦勸即時阻詐成功

社區共好！芥助網巷弄嘉年華　花蓮愛心店家提早打烊做好事

延續年銷12萬氣勢！Lynk＆Co 05跨界跑旅採CMA平台、渦輪動力

Fun・聖誕／跑趴必帶的5個高顏值美妝品　拿出來補妝就贏了！

買新還買舊？永和人不用選　新舊單價差10萬　中古最划算

消防水龍螺牙鬆脫打斷2指　替代役男獲國賠19萬餘確定

中信盃黑豹旗／高一已經兩轟　賴丁誌想超越表哥陳子豪

朱立倫輔選桃園　坦言不分區名單重創選情10%：不准再分什麼粉　

貼尋貓啟事幸運找到貓　鄰居曝「走失真相」她秒傻眼：還我眼淚！

徐生明盃／龜山奪冠3連霸！韓國U12重砲拿下打擊雙冠王

與選舉日撞期！日盛金首次取消大型聯合尾牙　改由各單位自行辦理

橘貓被「圓滾滾巨鼠」吵醒！嚇到呆滯定格　網驚訝：阿嬤養的

地方熱門新聞

名店掛紅布條：絕不進口「中國，韓國魚」

台南安南區公親里「三棲部隊」奪魁

東山鴨頭台南東山真正的庶民美食

張善政同意當副手　只考慮5分鐘

韓國瑜諷刺民進黨迷信民調

桃園客運國道起火　23人驚逃

台灣高麗菜進軍越南　「2倍價」仍搶手

崎頂靶場流彈案　軍允加設遮彈牆

男童走失街頭大哭　警載他找到媽媽

北區國稅局2020月曆　1126開始兌換

李鎮國期望市府將永康打造成紐約曼哈頓

嘉義林管處約僱森林護管員甄試

愛車借給親友酒駕　車主採連坐罰

笨賊躺草叢躲查緝　台東警眼尖揪出上銬

更多熱門

相關新聞

控司機丟包30童　客運：畫面會說話

控司機丟包30童　客運：畫面會說話

高雄市一所幼兒園安排小朋友搭公車到小港國際機場參加戶外教學，不過陪同的家長指控，疑似公車司機不滿意小朋友太吵，導致明明已經按鈴了，但司機卻過站不停，最後還沒等到下一個站牌抵達前，就在路邊把30名學童丟包趕下車，家長當場跟司機反應，這名司機還說：「不爽去投訴我，車上有監視器」，讓家長直呼太過份！對此，客運公司則力挺司機，表示：「畫面能呈現事實」。

披婚紗喊「嫁給高雄」這次換林岱樺

披婚紗喊「嫁給高雄」這次換林岱樺

泡菜妹遺失手機成功找回　大讚台灣警察

泡菜妹遺失手機成功找回　大讚台灣警察

議員要求公開招標　教育局長扯星雲大師

議員要求公開招標　教育局長扯星雲大師

放火燒安養院遭辭退　父抗議卻害她被判刑

放火燒安養院遭辭退　父抗議卻害她被判刑

關鍵字：

螺絲高雄阿蓮

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 具荷拉 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

法官硬要看性愛片！具荷拉忍痛公開「渣男友卻無罪」

張立東氣到走人！小茉莉「誤踩地雷」淚崩

她潑到「化骨水」冒煙腐蝕亡　現場護理人員卻不敢靠近

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

米砂自殘挑釁孫安佐女友！正宮開戰揭墮胎真相

雞排妹爆有固定約會對象　自曝靠砲友解慾

不是在生氣啦！12星座「已讀不回」原因曝

具荷拉留億萬鉅額遺產！奶奶悲慟送她離開

蕾拉單身5年認「約砲止癢」！一夜情對象全是朋友

網約花美男「全程戴眼罩」　掀開驚見胖網蟲

藍寶堅尼真的做出「閃電霹靂車」

女消防員凍到發紫　餐車老闆鼻酸「不走了」

全聯開出40萬個統一發票獎項！花769元買食品就中了千萬大獎

他上門談生意　開冰箱驚見女合夥人「被切成薄肉片裝袋」

更多

最夯影音

更多
陳意涵老公暖幫愛人綁鞋帶　腦洞大開：想害死「那個老婆」就綁鬆一點

陳意涵老公暖幫愛人綁鞋帶　腦洞大開：想害死「那個老婆」就綁鬆一點
遊覽車違規左轉輾死17歲無照男　怨倒楣遭怒毆…少年母：還我兒子

遊覽車違規左轉輾死17歲無照男　怨倒楣遭怒毆…少年母：還我兒子

闖鬼屋「北投廢棄診所」玩筆仙　片中驚錄到詭異女聲：留在這邊

闖鬼屋「北投廢棄診所」玩筆仙　片中驚錄到詭異女聲：留在這邊

真香！苦情臉胖橘「愛鞋成癡」 埋頭苦吸...網笑：是鹹魚味嗎

真香！苦情臉胖橘「愛鞋成癡」 埋頭苦吸...網笑：是鹹魚味嗎

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面