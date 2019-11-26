護理師燒安養院被告知「明天不用來了」　老爸來抗議...害她被判刑

▲台灣高等法院高雄分院。（圖／翻攝自GoogleMap）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一所護理之家發生火警，事後負責人調閱監視器，發現所內楊姓護理師涉嫌放火，不過考量火警沒有造成人員傷亡及重大財損，並未報案、僅通知楊姓女子隔天不用來上班，沒想到楊姓女子的父親卻跑到護理之家抗議，表示想為女兒爭取工作權益，經員警介入處理後，楊女因此被起訴，高雄地院、高雄高分院依公共危險罪，判處2年有期徒刑，全案還可再上訴。

這起火災發生在2017年11月11日，當時楊姓女子值大夜班，持打火機點燃護理長辦公室內的紙類文件和空藥袋，隨即到護理站櫃檯，將打火機放在迴紋針盒內，不久後，辦公室火光閃爍，櫃台天花板也煙霧流竄，楊姓女子便找來越南籍裴氏照服員協助撲滅火勢，並撥打電話向護理長告知失火，而裴姓女子也通知其他照服員過來幫忙，才將火勢撲滅，沒有造成人員傷亡。

事後護理之家負責人調閱監視器，發現楊姓女子涉嫌放火，本想息事寧人，決定不報案，僅通知楊姓女子隔天不用來上班；不過，楊姓女子的父親發現女兒隔天沒去上班，認為女兒遭欺負，便跑到護理之家抗議，想為愛女爭取工作權，反而驚動員警到場關切，事情始末才曝光，警方便依公共危險罪嫌，將楊女移送地檢署偵辦。

法官認為，楊姓女子身為護理人員，卻沒有盡到救人使命，不顧慮護理之家內住民和工作人員生命財產安全，且否認犯行，至今尚未與護理之家和解，念在楊姓女子無犯罪前科，且燒毀物品價值不高，火勢及時撲滅才沒釀成大禍，經高雄地院、高雄高分院刑事判決，判處有期徒刑2年。

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