警拿照片找手機主人　一見面驚呼：你是《主君的太陽》孔曉振嗎？

▲韓國正妹找到手機後，開心與員警合照。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

一名韓國妹日前到高雄旅遊，搭乘uber後卻將手機遺落在後座，孫姓司機發現後，趕緊將手機送到派出所，員警循線找到韓國妹下榻商旅前，即發現兩名韓國遊客與孫姓司機提供照片相似，便上前詢問，成功將手機送到主人手上，讓泡菜妹大讚：「台灣警察太厲害」。

孫姓uber司機日前到派出所報案，表示在後座拾獲一支iphone手機，因無法聯繫失主，請員警協助。孫姓司機回想載客過程，想起在商旅前接送2名韓國妹前往鼓山渡輪站，待下一組客人上車後，發現後座有一支iphone手機，便向uber平台反應，但無法取得客戶資料。

員警請孫姓司機提供當日行車紀錄器記憶卡，查看乘客長相，隨即前往商旅詢問。而當抵達商旅前，便發現2名旅客和孫姓司機所提供的乘客畫面相似，其中一名還神似韓國偶像劇《主君的太陽》女主角孔曉振，便上前詢問「妳們是韓國人嗎？是否有手機遺失？照片中的人是否是妳們？」失主便表示手機不見了，不知如何是好。

此時，員警將iphone手機交給失主，韓國妹大讚：「台灣警察太棒、太厲害了！」並主動表示想與員警合照留念。

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