　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「辣個拉風的男人」統神迴轉遭包圍…霸氣1噴10狂圈粉！統粉肉搜刷3000留言

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者莊智勝／台北報導

知名遊戲實況主「亞洲統神」張嘉航26日凌晨1時許駕車載景安街巷口迴轉，不料後方2車因此急煞擦撞，因而與統神當街爆發激烈口角，雙方不斷嗆聲；隨著統神被10人包圍、獨自舌戰群雄的影片曝光後，現場眾人的臉書、IG也一一被神出，短短數小時刷出3000多則留言，瞬間被統粉洗版灌爆。網友還意外發現，其中一名包圍統神的男子疑似在知名運動用品店打工，業者也因此受到波及，緊急私訊向統神求救。統神也在臉書上PO文，呼籲大家「保持理性」。

監視器畫面拍下，凌晨時分統神駕駛白色轎車行經景平路巷口，並在黃色網狀線上迴轉，但卻因前方一輛白色自小客違停，統神無法一次轉過，只好打下R檔倒車完成迴轉；而這時後方突然有3輛轎車駛來，其中第2、第3輛轎車緊急煞車後擦撞，車主因此怒氣沖沖走下車找統神理論。

▲▼統神被嗆聲。（圖／翻攝自YouTube／老馬）

▲統神因行車糾紛遭到約10人包圍，雙方凌晨在街頭嗆聲互譙。（圖／翻攝自YouTube／老馬）

統神稍早PO出行車紀錄器畫面還原現場狀況，表示當時對方一下車後就直接飆出三字經、五字經狂罵，後來警察來了他才知道，「他們車子自己人撞自己人，想賴到我頭上！因為單純小車禍，所以不想鬧大，一下車對方3台車大概10個人圍著我，錄影的錄影、開直播的開直播、嘴砲的嘴砲，反正畫面很混亂！」事後警方也表示，該路口可以迴轉，統神並無明顯違規，目前雙方已經互告公然侮辱，全案依法辦理。

而此次統神凌晨獨自一人舌戰群雄的霸氣畫面也在網路上瘋傳，引起網友熱烈討論，PTT網友也直呼，因行車糾紛被打、被砍的社會事件層出不窮，但統神卻敢直接下車叫囂，「勇氣是誰給的？梁靜茹嗎？」鄉民也紛紛盛讚「拉風的男人，真D屌」、「辣個拉風的男人」、「已圈粉」、「肥宅驕傲」、「原本對他沒感覺，不過一噴十也太帥了吧」、「霸氣a肥宅，平常一直酸他，我願意道歉！」

▲▼統神迴轉（紅圈白車），沒想到後方車輛撞一起。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲統神駕駛的白色轎車（紅圈）迴轉後，後方2車急煞撞在一起。（圖／記者陳雕文翻攝）

隨著畫面不斷曝光，網友也肉搜出部分當時包圍統神眾人的臉書、IG，其中一名男子的臉書更在短短數小時內湧入3000多則留言，遭到大批統粉朝聖灌爆，還有眼尖的網友發現，該名男子疑似就在知名的運動用品店打工，該門市也因此受到牽連，Google評價無端湧入大量1星負評。

統神下午3時許再度於臉書PO文，大方秀出對話截圖，該運動用品店業者因不堪騷擾，只好私訊統神求救，澄清該名男子過卻雖確實曾在店裡任職，但是2017年10月報到、2017年12月離職，已經非公司職員，事件曝光後門市除了遭灌入負評外，也頻頻接到騷擾電話，希望統神能夠協助制止粉絲行為。統神也公開呼籲，希望大家能夠保持理性。

▲▼亞洲統神迴轉風波。（圖／翻攝臉書「亞洲統神-張嘉航」）

▲統神呼籲網友保持理性。（圖／翻攝臉書「亞洲統神-張嘉航」）

ET快訊
睽違22年！櫻木花道回來了　井上雄彥證實：《灌籃高手》202
驚悚3秒影片曝！紅色法拉利逆向衝撞　2騎士噴飛1命危..殘骸
勞保退休金請領年齡明年調高1歲　勞保局一張表看清楚
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

消防水龍螺牙鬆脫打斷2指　替代役男獲國賠19萬餘確定

「社工殺手」想假釋懷疑社會局惡搞陳情書　監獄打臉：無權刪除

美化財務報表掏空公司20億！國內LED先驅「揚華科技」負責人判刑14年

童軍繩綑綁手腳...15歲少年浴缸罰跪冷靜！「3mins後活活溺斃」阿姨遭起訴

驚悚撞擊3秒畫面曝...紅色法拉利逆向衝撞！2騎士閃不了噴飛　1女重傷慘死

韓片《雞不可失》在高雄真實上演　MAN警接到報案要抓…雞

獨／家長控司機不停小港機場「丟包30幼童」　客運公司：過站才按鈴

樹林宮廟陣頭遶境不滿起轎順序　數十黑衣人大街互毆！警快打壓制

「辣個拉風的男人」統神迴轉遭包圍…霸氣1噴10狂圈粉！統粉肉搜刷3000留言

基隆市調和街驚見三樓高水柱！　汙水管遭挖破道路瞬間成小河

陳意涵老公暖幫愛人綁鞋帶　腦洞大開：想害死「那個老婆」就綁鬆一點

遊覽車違規左轉輾死17歲無照男　怨倒楣遭怒毆…少年母：還我兒子

闖鬼屋「北投廢棄診所」玩筆仙　片中驚錄到詭異女聲：留在這邊

真香！苦情臉胖橘「愛鞋成癡」 埋頭苦吸...網笑：是鹹魚味嗎

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

「天氣太冷不去了」客人惡意棄單 3千元餐點全賠...老闆：當愛心餐

徐懷鈺突現身唱「有怪獸」　Ella驚喜：一起唱！！

屁孩《聲林2》決賽穿睡衣躺床　蕭敬騰：期待你在戲劇的發展

2000~2010八年級生青春回憶！　10年「20首串燒」經典中文夯曲

讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

消防水龍螺牙鬆脫打斷2指　替代役男獲國賠19萬餘確定

「社工殺手」想假釋懷疑社會局惡搞陳情書　監獄打臉：無權刪除

美化財務報表掏空公司20億！國內LED先驅「揚華科技」負責人判刑14年

童軍繩綑綁手腳...15歲少年浴缸罰跪冷靜！「3mins後活活溺斃」阿姨遭起訴

驚悚撞擊3秒畫面曝...紅色法拉利逆向衝撞！2騎士閃不了噴飛　1女重傷慘死

韓片《雞不可失》在高雄真實上演　MAN警接到報案要抓…雞

獨／家長控司機不停小港機場「丟包30幼童」　客運公司：過站才按鈴

樹林宮廟陣頭遶境不滿起轎順序　數十黑衣人大街互毆！警快打壓制

「辣個拉風的男人」統神迴轉遭包圍…霸氣1噴10狂圈粉！統粉肉搜刷3000留言

基隆市調和街驚見三樓高水柱！　汙水管遭挖破道路瞬間成小河

消防水龍螺牙鬆脫打斷2指　替代役男獲國賠19萬餘確定

中信盃黑豹旗／高一已經兩轟　賴丁誌想超越表哥陳子豪

朱立倫輔選桃園　坦言不分區名單重創選情10%：不准再分什麼粉　

貼尋貓啟事幸運找到貓　鄰居曝「走失真相」她秒傻眼：還我眼淚！

徐生明盃／龜山奪冠3連霸！韓國U12重砲拿下打擊雙冠王

與選舉日撞期！日盛金首次取消大型聯合尾牙　改由各單位自行辦理

橘貓被「圓滾滾巨鼠」吵醒！嚇到呆滯定格　網驚訝：阿嬤養的

白天被抓出門...羊駝貴賓沒睡飽露「死魚眼」　姐氣：半夜在那邊活潑

思科在桃園青埔設立智慧創新應用示範中心　攜手台企展現「智慧城市應用」

館長教國軍，究竟可為還是不可為？

社會熱門新聞

她潑到「化骨水」冒煙腐蝕亡　現場護理人員卻不敢靠近

網約花美男「全程戴眼罩」　掀開驚見胖網蟲

「統神」巷弄迴轉　後方2車撞在一起想把責任賴給他

漁光島驚見女浮屍！漁民收網嚇傻…下秒竟上岸

博弈男吞6億逃　黑白道懸賞2500萬

路牌擊落機車騎士　頭部變形身亡

新北妹昏迷遭性侵…43天後「神展開」竟登記結婚

姊載4歲弟買鹽酥雞雙亡　親友慟：再聽不到天籟美聲

師傅掛5樓牆外施工！他猛扯安全繩狂譙：給我下來

女兒房間壞壞　老爸揍歪少年門牙

望族少爺墜橋死　警排除自殺可能

向心夫妻列被告　限制出境、出海

凌晨突傳巨響！桃園19歲女大生「校內墜樓」慘死

離奇墜橋有前例　14年前女大生跨年「蒸發」

更多熱門

相關新聞

「統神」巷弄迴轉　後方2車撞在一起想把責任賴給他

「統神」巷弄迴轉　後方2車撞在一起想把責任賴給他

沒違規也被嗆…英雄聯盟遊戲網紅「亞洲統神-張嘉航」26日凌晨1點多，開車於景安路172巷口進行迴轉時，發現前方違停車輛而剎停，但後方有2台車疑因行駛距離太近，踩剎車後仍撞在一塊，事故當事人均認為是統神「迴轉」導致意外，紛紛下車上前嗆聲，張嘉航也不甘示弱嗆回去，雙方爆發激烈口角。

推輪椅母過馬路遭按喇叭　回嗆三字經爆鬥毆

推輪椅母過馬路遭按喇叭　回嗆三字經爆鬥毆

默默後援光頭哥哥！　張家兄弟「低調做善事」暖炸

默默後援光頭哥哥！　張家兄弟「低調做善事」暖炸

統神曾給孫安佐「4字忠告」　網起雞皮：先知啊

統神曾給孫安佐「4字忠告」　網起雞皮：先知啊

越級打怪！疑行車糾紛阿伯棍棒砸貨車嗆「下來」

越級打怪！疑行車糾紛阿伯棍棒砸貨車嗆「下來」

關鍵字：

統神亞洲統神迴轉行車糾紛景平街

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 具荷拉 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

法官硬要看性愛片！具荷拉忍痛公開「渣男友卻無罪」

張立東氣到走人！小茉莉「誤踩地雷」淚崩

她潑到「化骨水」冒煙腐蝕亡　現場護理人員卻不敢靠近

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

米砂自殘挑釁孫安佐女友！正宮開戰揭墮胎真相

雞排妹爆有固定約會對象　自曝靠砲友解慾

不是在生氣啦！12星座「已讀不回」原因曝

具荷拉留億萬鉅額遺產！奶奶悲慟送她離開

蕾拉單身5年認「約砲止癢」！一夜情對象全是朋友

網約花美男「全程戴眼罩」　掀開驚見胖網蟲

藍寶堅尼真的做出「閃電霹靂車」

女消防員凍到發紫　餐車老闆鼻酸「不走了」

全聯開出40萬個統一發票獎項！花769元買食品就中了千萬大獎

他上門談生意　開冰箱驚見女合夥人「被切成薄肉片裝袋」

更多

最夯影音

更多
陳意涵老公暖幫愛人綁鞋帶　腦洞大開：想害死「那個老婆」就綁鬆一點

陳意涵老公暖幫愛人綁鞋帶　腦洞大開：想害死「那個老婆」就綁鬆一點
遊覽車違規左轉輾死17歲無照男　怨倒楣遭怒毆…少年母：還我兒子

遊覽車違規左轉輾死17歲無照男　怨倒楣遭怒毆…少年母：還我兒子

闖鬼屋「北投廢棄診所」玩筆仙　片中驚錄到詭異女聲：留在這邊

闖鬼屋「北投廢棄診所」玩筆仙　片中驚錄到詭異女聲：留在這邊

真香！苦情臉胖橘「愛鞋成癡」 埋頭苦吸...網笑：是鹹魚味嗎

真香！苦情臉胖橘「愛鞋成癡」 埋頭苦吸...網笑：是鹹魚味嗎

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面