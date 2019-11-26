「辣個拉風的男人」統神迴轉遭包圍…霸氣1噴10狂圈粉！統粉肉搜刷3000留言

記者莊智勝／台北報導

知名遊戲實況主「亞洲統神」張嘉航26日凌晨1時許駕車載景安街巷口迴轉，不料後方2車因此急煞擦撞，因而與統神當街爆發激烈口角，雙方不斷嗆聲；隨著統神被10人包圍、獨自舌戰群雄的影片曝光後，現場眾人的臉書、IG也一一被神出，短短數小時刷出3000多則留言，瞬間被統粉洗版灌爆。網友還意外發現，其中一名包圍統神的男子疑似在知名運動用品店打工，業者也因此受到波及，緊急私訊向統神求救。統神也在臉書上PO文，呼籲大家「保持理性」。

監視器畫面拍下，凌晨時分統神駕駛白色轎車行經景平路巷口，並在黃色網狀線上迴轉，但卻因前方一輛白色自小客違停，統神無法一次轉過，只好打下R檔倒車完成迴轉；而這時後方突然有3輛轎車駛來，其中第2、第3輛轎車緊急煞車後擦撞，車主因此怒氣沖沖走下車找統神理論。

▲統神因行車糾紛遭到約10人包圍，雙方凌晨在街頭嗆聲互譙。（圖／翻攝自YouTube／老馬）

統神稍早PO出行車紀錄器畫面還原現場狀況，表示當時對方一下車後就直接飆出三字經、五字經狂罵，後來警察來了他才知道，「他們車子自己人撞自己人，想賴到我頭上！因為單純小車禍，所以不想鬧大，一下車對方3台車大概10個人圍著我，錄影的錄影、開直播的開直播、嘴砲的嘴砲，反正畫面很混亂！」事後警方也表示，該路口可以迴轉，統神並無明顯違規，目前雙方已經互告公然侮辱，全案依法辦理。

而此次統神凌晨獨自一人舌戰群雄的霸氣畫面也在網路上瘋傳，引起網友熱烈討論，PTT網友也直呼，因行車糾紛被打、被砍的社會事件層出不窮，但統神卻敢直接下車叫囂，「勇氣是誰給的？梁靜茹嗎？」鄉民也紛紛盛讚「拉風的男人，真D屌」、「辣個拉風的男人」、「已圈粉」、「肥宅驕傲」、「原本對他沒感覺，不過一噴十也太帥了吧」、「霸氣a肥宅，平常一直酸他，我願意道歉！」

▲統神駕駛的白色轎車（紅圈）迴轉後，後方2車急煞撞在一起。（圖／記者陳雕文翻攝）

隨著畫面不斷曝光，網友也肉搜出部分當時包圍統神眾人的臉書、IG，其中一名男子的臉書更在短短數小時內湧入3000多則留言，遭到大批統粉朝聖灌爆，還有眼尖的網友發現，該名男子疑似就在知名的運動用品店打工，該門市也因此受到牽連，Google評價無端湧入大量1星負評。

統神下午3時許再度於臉書PO文，大方秀出對話截圖，該運動用品店業者因不堪騷擾，只好私訊統神求救，澄清該名男子過卻雖確實曾在店裡任職，但是2017年10月報到、2017年12月離職，已經非公司職員，事件曝光後門市除了遭灌入負評外，也頻頻接到騷擾電話，希望統神能夠協助制止粉絲行為。統神也公開呼籲，希望大家能夠保持理性。

▲統神呼籲網友保持理性。（圖／翻攝臉書「亞洲統神-張嘉航」）