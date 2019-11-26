爽牽男友衝終點！「紫色背心女」遭爆馬拉松賽作弊...下場出爐

▲紫色背心女跟男友衝過終點。（圖／翻攝新浪跑步）

記者曾俊豪／綜合報導

上海國際馬拉松賽17日舉行，賽後，一對情侶黨參賽者手牽手衝過終點線的照片，在網路上癮熱烈討論。不過，事後有網友發現，這名身穿紫色背心、身材姣好的女跑者疑似在賽事中作弊，不僅用了男友的號碼布，甚至還騎共享單車「抄近路」。上海馬拉松組委會22日宣布，將兩人終身禁賽，送中國田徑協會追加處罰。

《澎湃》新聞報導，照片中，一位身披黑色外套，裡面穿著紫色背心的女跑者，騎著共享單車，身上並沒有號碼牌。然而，在另外一張照片，同樣的女跑者卻突然戴上了「E30165」的號碼牌，並且牽著一位E30150的男性跑者，出現在上海馬拉松（簡稱：上馬，以下同）終點。

在照片流傳幾天後，上馬給出官方判定和處罰，「認定參賽號為E30165的號碼布持有者張某存在轉讓號碼布及芯片的行為；替跑者趙某（女）存在替跑行為，並在替跑過程中同時使用交通工具，嚴重擾亂比賽秩序；認定參賽號為E30150的號碼布的持有者趙某（男）共同參與全過程且並未制止其發生。」

▲紫色背心女被拍到賽事中騎共享單車。（圖／翻攝新浪跑步）

事實上，為了防止連年發生的套牌和替跑亂象以及騎車等行為，大陸各大馬拉松都加強防作弊手段，並且加重處罰力度，然而這兩年，包括北馬、上馬和廈馬這些中國最重要的馬拉松賽事仍然頻繁爆出這些違規行為。

報導指出，一年前的北京馬拉松，多名替跑者的照片在社交網路上不脛而走，其中有三位佩戴同一號碼牌的跑友甚至光明正大地站在北馬起點合影。今年的廈門馬拉松，一位消防員背著重達10公斤的空氣呼吸器跑完全程，引來各界點贊，結果這位消防員也是一位替跑者。

對此，國家體育總局田徑中心在去年發佈的《2018年田徑產業及馬拉松工作報告》中指出，「面對馬拉松發展的熱潮，我們要加強火熱形勢下的冷思考。」而隨著替跑和各種作弊醜聞的出現，將馬拉松賽參賽者的信用管理納入整個公民信用管理機制體制，則成為一種值得考慮的建議。

▲上海馬拉松組委會對作弊跑者開罰。（圖／翻攝上馬官網）