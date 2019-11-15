▲ MIZUNO馬拉松接力賽17日登場，金山警公布交通管制資訊。（圖／新北市金山警分局提供）

記者郭世賢／新北報導

MIZUNO馬拉松接力賽於17日上午7時，在新北市金山區金山青年活動中心開跑，今年吸引全國約505支隊伍，超過5100名選手報名參加。新北市金山警分局為使賽事順利進行，縝密編排警力、義交於當日4時起，在金山區、石門區賽道執行交通疏導管制，請用路人改道或依循執勤員警指揮及引導。

「MIZUNO馬拉松接力賽」比賽時間：2019年11月17日凌晨4時至中午12時。比賽路段：金山青年活動中心（起點）→金山區漁會→磺港路（右轉）→磺清路（右轉）→臺二線往石門方向→臺二線22.2公里處止（原線折返）→金山青年活動中心（終點），全程42.195公里。

交通管制措施：一、車道調撥管制：當日清晨4時起，金山區磺港路（青年活動中心前往磺港方向）、磺清路及臺二線金山區清水路口至石門區臺2線臺熱路口（北16線）等路段實施車道調撥管制，封閉金山往石門方向車道供作比賽跑道；臺二線原石門往金山方向內側車道調撥（擺放交通錐區隔）供金山往石門方向車輛通行，外側車道調撥為石門往金山方向車輛通行。

二、主場週邊管制：當日清晨4時起，金山區磺港路與民生路口至臺二線與磺清路口間路段，除工作人員與當地居民車輛外，禁止車輛進入。

三、停車規劃：參賽選手車輛，請停放於金山區金山遊客中心停車場（限凌晨4時前）、中山堂停車場、C單元停車場、水尾停車場、中興路兩側、環金路兩側及萬里區下社路兩側。賽事完畢後，將盡速完成場地復原，恢復台2線車輛正常通行，敬請用路人配合。

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