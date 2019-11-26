罷韓挺韓強碰！Wecare高雄批「故意創造衝突」　潘恒旭臉書反擊



▲潘恒旭在臉書回擊「街頭不是We care的秀場與舞台」。（圖／翻攝潘恒旭臉書）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄在12月21日可能出現Wecare大遊行與挺韓大遊行，Wecare高雄發起人尹立表示，1221Wecare大遊行早就宣布，挺韓遊行刻意在同一天辦、就是故意創造衝突可能性；韓國瑜競選辦公室活動總監潘恒旭則透過臉書反駁「集會遊行是憲法賦予人民的權利，不是尹立跟民進黨的獨家，不是先來先搶先贏的戲碼」。

▲WeCare1221高雄大遊行路線。（圖／記者吳奕靖攝）

「Wecare高雄」罷韓遊行即將在12月21日登場，不過另邊挺韓陣營也不示弱，打算也在同天發起「挺韓大遊行」，各界都在關注兩陣營遊行路線會不會擦槍走火；Wecare高雄發起人尹立表示，1221大遊行早就宣布，刻意在同一天辦就是故意創造衝突的可能性，這是非常惡意的故意，他嚴重譴責用這樣壞心的角度來舉辦活動，「現在市政府還是你韓國瑜當家，當天若有任何狀況發生，你必須負最大責任......。」

不過韓國瑜競選辦公室活動總監潘恒旭則在臉書回擊，「集會遊行是憲法賦予人民的權利，不是尹立跟民進黨的獨家，不是先來先搶先贏的戲碼」，他也說「凹子底森林公園距離文化中心有近二公里，不容許刻意挑釁」，最後潘恒旭強調「街頭不是We care的秀場與舞台，是每個高雄人的街道」。

但根據了解，目前高市府尚未接到挺韓遊行的相關申請文件。

「時間對我們來說完全沒用！」