誆同名同姓「可繼承富商4000萬遺產」　他昏頭衝銀行匯款...遇警才清醒

▲士林天母所警員林尚鋒和洪幸岐熱心阻止受騙民眾臨櫃匯款。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

詐騙集團出新招！台北市士林區元大銀行天母分行日前接獲一民眾臨櫃打算匯款3900美元，結果行員發現匯款賴姓民眾聲稱得知有一名富商過世、經有心人聲稱該名富商與賴姓民眾同名同姓，對方要求他匯款上述金額美金到海外指定戶頭並提供個人文件就可獲得富商近4千萬元遺產，民眾聽到可繼承遺產高興昏頭馬上衝到銀行匯款，所幸警方趕赴阻匯化解危機。

士林警方表示：11月18日下午15時20分許接獲元大銀行天母分行通報，銀行端反映有民眾疑遭詐騙，欲至分行臨櫃匯款美金3900元，警員林尚鋒、洪幸岐立即前往協助。

兩名警員趕到現場，元大銀行天母分行行員表示，一賴姓民眾心情慌張要匯款給國外網友。經警方耐心詢問後，賴姓民眾才說出接到電話稱有一名富商過逝，對方指稱該富商與賴姓民眾同名同姓，只要賴姓民眾提供個人文件，並匯款美金3900元至指定海外戶頭，即可獲得富商將近4千萬的遺產。

經警方告知此為詐騙集團慣用之手法，乃利用民眾貪圖天降之財的心態，訛詐民眾財物後「天下沒有白吃的午餐」，賴姓民眾這才驚覺嚇出一聲冷汗，特別向銀行員、警員致謝幫他留住辛苦積蓄。

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