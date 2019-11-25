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機車外送員接單有保庇　投保有營業機車附加條款才是「好險」

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▲uber eats,foodpanda,空腹熊貓,外送平台,網路外送。（圖／記者林敬旻攝）

▲uber eats,foodpanda,空腹熊貓,外送平台,網路外送。（圖／記者林敬旻攝）

記者紀佳妘／台北報導

隨著外送員送餐事故頻傳，為保障外送員的人身安全、車禍衍生的責任問題，產險公司推出「營業機車附加條款」，平均每天只要不到一罐養樂多的價格，即可透過保險轉嫁風險。

過往民眾多不知道把車輛出租給他人，或收受報酬載運乘客、貨物等類似行為，在汽車保險契約中屬於不保事項，所以即便外送員已投保一般的車體、第三人責任險，在事故發生時，仍將無法獲得保險理賠。換句話說，「如果沒有營業機車附加條款，保再多恐怕還是等於沒保」。

為健全外送人員的保障，與順應新興產業崛起引發的新風險，國泰產險推出「營業機車附加條款」，也就是外送員只要投保時，加上此項附加條款，即可獲得實質保障，透過保險轉嫁風險。

以首次投保國泰產險「營業機車附加條款」為例，不論男女外送員，投保第三人責任險基本保障，年繳2,481元保費，平均每日只要7元的金額，就可擁有每一人體傷死亡上限200萬元、每一事故給付上限400萬元，以及每一事故財損上限30萬元的保險保障。

外送員常常需要在大馬路穿梭趕單，若不慎與高價名車擦撞，或因非屬兩車事故造成的自摔，有可能須付出高昂的損失。以現行的保險商品來說，基礎的營業機車附加責任險的保障，通常會涵蓋第三人責任體傷死亡，以及財損等保險等，但針對外送員可能面對的風險，國泰產險建議加保超額責任保險以及駕駛人傷害險，以轉嫁風險，由產險公司幫忙分擔賠償費用與醫療費用。

此外，為減低民眾比較的麻煩與費用負擔，國泰產險也開發「機不可失專案」，外送人員投保該專案時，只要加選「營業機車附加條款」，即可以平均每天不到9元的保費，享有更全面的保障，讓外送族群的整體風險規劃更加完善。

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