國旅補助經費沒用完！還剩15億元　觀光局：有餘額將展延至除夕前

▲觀光局推出國旅補助，國人迴響熱烈。（圖為逢甲夜市人潮／台中市政府提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局9月起至今年底推出「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，補助國人旅遊每人最多2000元，本次補助共逾7800家業者報名，為歷次計畫最高，各縣市旅客申請自由行補助金額逾13億元，尚餘約15億元，觀光局表示，若年底仍有餘額，補助將可延長至明年除夕前一天、1月23日。

交通部表示，擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫中「自由行住宿優惠」方案，參與旅宿業家數約7800家，占全部合法旅宿業者6成，為歷次補助最高。各縣市旅客申請自由行住宿補助金額逾13億元，已使用補助房間數約133萬間，住宿人數約293萬人次。

請繼續往下閱讀...

▲台南花園夜市觀光人潮。（圖／翻攝自花園夜市臉書）



觀光局指出，截至11月中旬，使用補助情形最踴躍的前6名縣市，依序為宜蘭縣、台東縣、花蓮縣、高雄市、屏東縣、台中市，這6個縣市申請補助房間數均已超過10萬間。

另外因本計劃針對離島加碼，因此金門、馬祖、澎湖三地申請也相當踴躍，金門縣與澎湖縣均近6萬房間數，連江縣亦有1.3萬房間數。觀光局表示，因計畫僅剩一個月，經費仍有餘額，若至年底仍未用罄，將有望比照泡湯優惠，延長至明年除夕前一天、1月23日。