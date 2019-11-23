「台灣街頭」超有熟悉感　日本旅客貼4張街景照：我真的出國了嗎

▲日本網友到台灣觀光，拍台灣街道傻眼「我真的出國了嗎。」（圖／記者黃克翔攝）

網搜小組／趙蔡州報導

台灣人非常喜歡到日本旅遊，也有不少日本人喜歡到台灣玩樂，感受台灣的人文風景，只是某一些地方可能會讓日本人覺得太熟悉了。一名日本網友就在推特分享到台灣旅遊的感想，其中4張在台灣拍攝的街景照片，讓他疑惑說「我真的離開日本出國了嗎。」

▲日本網友認為台灣跟日本街頭有很多相似的地方。（圖／翻攝自推特／@Osga0971）

日本網友Osga0971在Twitter以「台灣的『離開日本出國了嗎』不安系列」為題，分享了4張到台灣旅遊的街景照片，其中像是隨處可見的日本跨國連鎖便利商店FamilyMart、Times停車場、大戶屋、藥妝店松本清等，便利商店內也販賣了許多日本零食，難怪原PO會懷疑「自己真的出國了嗎。」

▲但也有網友認為，台灣跟日本的便利商店有很大的差異。（圖／翻攝自推特／@Osga0971）

文章分享後，立刻引發許多網友熱議，有人說「台灣街道真的很多日本品牌」、「我也有這種感覺，連夜市的店家也會跟我講日文」、「除此之外壽司郎、吉野家、連山崎麵包Yamazaki都有，瞬間真的有回到日本的感覺」、「我覺得還是有差別啦，光小7，日本和台灣差多了」、「應該去觀光景點，都市確實蠻多日本牌子。」