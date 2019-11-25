千萬旅客不稀奇！日籍旅客將首破200萬　學者估12/10可破關

▲今年8月後來台陸客銳減 。（圖／記者張一中攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局今日公布10月來台旅客人數，今年截至10月旅客達939萬人次，並在11月上旬已突破千萬。其中日本旅客有望在今年首度突破200萬大關，學者推估，12月10日應可順利破關。然而有業者認為，觀光局僅公佈入境人次，對業者而言幫助不大，應一併公布旅客消費區域、偏好產品等，否則以人次「呼嚨產業」，是「有跟沒有一樣」。

據觀光局統計，今年10月來台旅客共93萬9131人，包括大陸11萬4842人、日本20萬7000人、韓國12萬5000人、港澳12萬7019人、東南亞23萬6317人。其中因大陸在8月開始陸續禁止人民赴台自由行與團體旅遊，因此旅客數銳減，與去年同期23萬9366人相比，人數等於直接砍半。

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▲師大夜市人潮。（圖／記者湯興漢攝）

不過由於今年上半年大陸放寬來台團客限額，導致來台陸客人數暴增，成長率高達三至五成，且因日韓貿易戰影響，日、韓旅客改赴台灣旅遊，增幅約達三成，因此今年1月到10月國際旅客已達939萬人次，靜宜大學觀光學系副教授黃正聰推估，應在11月8日、9日突破1000萬人次，較去年提早24天。

由於過去旅客數突破千萬時，觀光局均會安排慶祝活動，但今年觀光局表示，我國早已是千萬大國，超過千萬旅客並不稀奇，除非有達到新的目標，如日本旅客突破200萬人，才會更有意義。

▲夜市是觀光客必訪行程之一。（圖／記者湯興漢攝）

資料顯示，今年1月到10月來台日人已有172萬5634萬人，黃正聰表示，今年勢必會超過200萬人，依旅客數推估，約莫會在12月10日「破關」，全年人數可達214萬人，與去年的196萬人相比，成長20萬人。另外韓國旅客已在11月15日超過百萬人，預計今年可達116萬人，較去年101萬增加15萬人。

然而雖然旅客人數年年增加，旅遊業者依然叫苦連天，大日月潭觀光產業協會理事長陳明賢表示，觀光局應公布入境旅客到了哪些地區、停留天數、消費金額、購買力、偏好的觀光產品等資訊，提供業者參考，否則僅以入境人次來「呼嚨產業」，根本是「有跟沒有一樣」。