批蔡英文「0至6歲國家養」是搶短線　教團憂：是選前空頭支票

▲蔡英文日前提出未來4年執政的新政策「0至6歲國家一起養」。（圖／記者陳政錄攝）

記者崔至雲／台北報導

總統蔡英文日前提出未來4年執政的新政策「0至6歲國家一起養」，針對0-6歲的育兒津貼，將原本補助每月2500元成長2倍來到5000元，也就是每年補貼達60000元補助。但幼教團體似乎不認同該政策。中華民國幼教聯合總會總會長何明德表示，政府規劃的政策未提出明確期程，只說是「未來四年內」，讓人擔心只是選前的空頭支票。



何明德指出，去年幼教總會就提出「666育兒政策」的論述，但當時沒有受到政府重視，今年郭台銘提出小孩國家養，而讓這個「666育兒政策」國家幫忙養成為熱議的幼教政策話題，韓國瑜總統候選人推出改版幼教總會的「666育兒政策」因而刺激蔡英文，最終還是提出「666育兒津貼補助」政策。

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▲教團認為，「0至6歲國家一起養」只是減輕父母負擔，但是有優質的幼教環境，才是首要任務。（圖／記者林悅翻攝）

對於蔡英文提出「0-6歲國家養」。何明德認為，不可能一步到位，因為加入準公共化的幼兒園多為小型園所，90人以下的佔59%，所以目前沒有加入的幼兒園之幼兒約是全國幼兒的55%，所以還有一半以上沒有收到公平合理的補助，如果蔡英文可以依照幼教總會提出的「666育兒津貼幼教政策」，將可達到前行政院長賴清德提出的「全國一致、全部幼兒、全面補助」的三全政策，公平合理的分配教育資源，而不是重傾斜的補助。

全教總理事長張旭政針對該政策也說，「這是搶短線的作法」，當然總統候選人觀察到年輕父母養兒育女的負擔，是肯定的， 但如果只是發錢其實不是很好，若政府現在有這筆經費，能打造更好的托育環境，才是政府應該做的。

張旭政說，「0至6歲國家一起養」政策，只是減輕父母負擔，但是有優質的幼教環境，才是首要任務。張旭政提到，很多國家都已強調，幼兒教育是人格養成最重要的階段，因此要有好的幼教環境、幼教課程、師資，才能培育好的幼兒，現在既然國家有這筆資金，應該花在更有效的地方，才是國家領導人該提出的理想跟高度。

全教總副秘書長兼幼兒教育委員會主委楊逸飛提到，政府要加發補助，對家長當然是好事，但同樣的經費，如果拿來挹注公幼，長遠看來更有回收效益，畢竟花在私幼業者上，錢丟進去就回不來了。

楊逸飛認為，理想幼兒政策應是將公共化幼兒園拉高到 8 成以上，剩下 2 成留給私幼，讓有能力的家長自行挑選，如此一來才能確保幼兒園的品質，提升生育意願。

