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大型車轉彎內輪差驚爆水球　國中生震撼體驗

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▲屏東縣里港警分局會同代表會到轄內里港國中進行交通安全宣導，讓學生們了解大車「內輪差」的恐怖 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣里港警分局會同代表會到轄內里港國中進行交通安全宣導，讓學生們了解大車「內輪差」的恐怖 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣里港警分局因轄區特性，位處高屏溪、荖濃溪、隘寮溪等盛產砂石流域，致轄內砂石車往返頻繁。為了加深學生與家長們對於砂石車內輪差的印象，日前警方與里港鄉代表會到鄉內里港國中辦理「砂石車內輪差」交通安全宣導活動，並以水球代替行人，擺放於大車視線死角處，砂石車輾破水球剎那，讓學生感到很震撼。

▲屏東縣里港警分局會同代表會到轄內里港國中進行交通安全宣導，讓學生們了解大車「內輪差」的恐怖 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼交安宣導、體驗當砂石車司機。

▲屏東縣里港警分局會同代表會到轄內里港國中進行交通安全宣導，讓學生們了解大車「內輪差」的恐怖 。（圖／記者陳崑福翻攝）

宣導現場擺放二部砂石車，先由五組組長林中安大型車視線死角為車頭前方、車輛後方及車身左右兩側，並於大型車的車頭前方、車旁邊擺放腳踏車，教導學生了解何謂視線死角後，接著再由司機開車示範內輪差，以水球代替行人，再由司機實際操作，在後車輪壓破水車剎那，氣球瞬間被壓爆，讓學生們驚聲連連。

▲屏東縣里港警分局會同代表會到轄內里港國中進行交通安全宣導，讓學生們了解大車「內輪差」的恐怖 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼砂石車轉彎後輪輾破水球、林中安說明內輪差。

▲屏東縣里港警分局會同代表會到轄內里港國中進行交通安全宣導，讓學生們了解大車「內輪差」的恐怖 。（圖／記者陳崑福翻攝）

接著由學生輪流坐上大型車的駕駛座當起司機，請同學們透過大車的左右後視鏡查看，是否發現擺放在大車前方及右邊的腳踏車，結果都未在照後鏡中出現，全藏在死角當中！坐在駕駛座的學生無不瞪大著眼不可置信的模樣，了解「保持距離」才是安全之道。

分局長楊龍祥表示，以水球代替行人的方式來進行內輪差宣導，除宣導大型車要小心慢行，轉彎、倒車或起駛時注意身邊用路人安全外，也希望能讓同學、家長及老師們最直接臨場感受，也呼籲用路人，無論騎車、開車或走路，能保持安全距離，確保交通安全。

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