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今變天「北東雨一周」探15度…又可能有新颱　12月初冷氣團？氣象局回應了

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▲▼2019.03.08冷氣團南下，台北地區寒冷多雨 。（圖／記者湯興漢攝）

▲今北東變天，民眾外出記得攜帶雨具。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員劉沛滕表示，今天（25日）開始東北季風增強到周末才減弱，北部一整周都有局部短暫雨，且以今水氣最多；周四是氣溫最低的一天，中部以北低溫下探16度，沿海空曠地區可能來到15度。他也說，關島東邊有個低壓系統，周二或周三有機會形成熱帶性低氣壓，或進一步發展成颱風。

陸上強風特報：基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣

請繼續往下閱讀...

氣象局今晨對全台18縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有9至11級強陣風，台灣（含各外島）沿海及鄰近海域風浪明顯偏大，海邊活動請注意安全。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今北部、東半部容易下雨，宜蘭可能有局部大雨發生機率，而中南部山區也可能飄雨，今也是未來一周水氣最多的一天；周二、周三北東也有降雨機率，但雨勢較減緩。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

劉沛滕說，這一整周都是東北季風影響，北部偏涼，高溫約20到22度，低溫約17、18度；周四有冷空氣補充下來，是這周氣溫最低的一天，中部以北估16度，沿海空曠地區可能更低，預報屆時苗栗可能出現15度；中南部本周天氣為多雲到晴，南部低溫約18、19度。

劉沛滕指出，目前關島東邊有個低壓，由於低緯度洋面海溫偏高，滿適合熱帶系統發展，周二、周三有機會增強成熱帶低壓，或是進一步發展成颱，未來往菲律賓方向移動；由於台灣在東北季風影響下，熱帶系統對台灣不容易有影響，至於會不會有間接影響如長浪，還要再觀察。若屆時成颱，將是今年第28號颱風「北冕」（Kammuri，日本提供，北冕座）。

至於12月初是否有今年入冬首波大陸冷氣團報到？劉沛滕表示，以往在12月初很有可能會出現冷氣團，但目前預報下周的冷空氣強度為東北季風等級，會不會達到冷氣團等級還要再看。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼劉沛滕說，關島東邊的低壓有機會變熱帶低壓或或颱風。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼周四是本周最冷的一天。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

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