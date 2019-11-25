台灣「百大名醫」　永遠的外科醫師吳明和

▲台南市立醫院名譽院長暨胸腔外科醫師吳明和，熱愛當1名外科醫師。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市立醫院名譽院長暨胸腔外科醫師吳明和，行醫至今50年，在胸腔外科領域已耕耘45年，曾榮登台灣「百大名醫」，並獲得台南市醫師公會「終身成就獎」，吳明和醫師表示，能成為一位外科專科醫師，是一種擔當，也是一種榮幸，他喜愛這個專業，40幾年來未曾懊悔當外科醫師。

吳明和醫師現年75歲，1969年國防醫學院畢業不久後就投入外科行列，並選擇胸腔外科，在胸腔外科領域中深入鑽研，為他帶來挑戰與成就感。他認為外科醫師擁有的是辛酸、衝擊、與成就，但即使從新來過，他仍會選擇外科作為他的專業。

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吳明和分享外科醫師的養成過程，至少要20多年的時間才成熟，包含面臨各種國、內外考試，教育訓練年限。此外，也要不斷進修包含教科書、期刊、病例報告、寫作以及外科技術的演練。他時常自我期許，一個外科醫師必須有藝術家、宗教家、哲學家、科學家4種內涵，把手術視為藝術創作。創作前需要週詳規劃，完成的藝術品，不希望它有絲毫瑕疵，即使有瑕疵，也知道如何補救。在創作之際，需要相當專心，也需要有條有理，面對病人，需有悲天憫人的胸懷。一位醫師必須在心境、體能、學識上有良好的培養，才能負擔此重責大任。

吳明和醫師執刀48年，於12個縣市包含3個院轄市及澎湖離島，共37個醫院的手術室留下主持手術的記錄，在成大醫院留下數千個手術案例。最長1次手術時間長達10多小時。病人年齡，小者剛出生，年長者逾九旬，他的手術種類以胸腔為大宗，一般及小兒次之。包括氣管成型手術、小兒胸腔手術、食道重建手術、肺移植、胸腺腫瘤手術、肺結核手術、以及胸腔鏡微創手術，都是吳明和醫師的專長。

▲吳明和醫師行醫至今50年，在胸腔外科領域已耕耘45年，曾榮登台灣「百大名醫」，並獲得台南市醫師公會「終身成就獎」。

在現今醫病關係較趨緊張的環境中，吳明和醫師仍把醫療擺在第1位，以救人為先。回想職涯裡很多患者之後和他成為好友，也有曾經邀請他去參加婚禮的，這幾年還有遠在海外透過Facebook找到吳明和，感謝他30年前的救命之恩。吳明和說，這是他於1989年10月3日所救，被1部計程車撞成重傷的黃姓大學生，當時肺部及肝臟重創，緊急手術挽回一命。

吳明和醫師勉勵年輕醫師，要成為外科醫師，必須先肯定自己，選擇自己興趣的次專科，撐住堅苦的嚴格訓練，腳踏實地，並自我要求，在訓練期間決不放棄所有的學習機會，終有一天能「享受」屬於自己的外科生活。外科醫師必須經常運動，保持體力及腦力，讓外科生命更長久，吳明和醫師至今仍然每週執行好幾個手術，也持續進行他熱愛的網球運動，享受他的外科人生。

►「時間對我們來說完全沒用！」