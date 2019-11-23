　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

越南茶再製參加茶賽竟獲獎無數　法官認「獲不當榮譽」詐欺得利判刑定讞

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

法官，法槌，商人（圖／視覺中國CFP）

法官認為男子用越南茶獲獎已屬不當榮譽，依詐欺得利罪判刑。（圖／視覺中國CFP）

記者李忠憲／台中報導

男子賴聰質2015年明知南投縣鹿谷鄉舉辦冬季高級凍頂烏龍茶暨新品種茶葉比賽，需台灣生產茶葉才能參賽。他竟自行從越南進口「高級越南茶葉」，自行製茶後，冒充台灣茶參賽，結果獲獎無數，還賣出345萬6千元。他辯稱不知越南茶不能參賽，還說自己倒賠61萬，台中高分院認為他已獲得「不當榮譽」，依詐欺得利罪判他1年2月，不得上訴。

判決書指出，經營茶葉批發買賣的男子賴聰質，2015年得知鹿谷鄉10月將舉辦冬季高級凍頂烏龍茶暨新品種茶葉比賽。他明知必須台灣生產的茶葉才能參賽，竟然在同年7月在越南找上不知情的曾姓男子，出資購買重達9500台斤的越南茶葉。

賴男先在越南完成製茶後，從越南胡志明市進口，從台中港入關後，載運到曾男不知情的親戚開的食品工廠寄放。他再將茶葉運到南投縣竹山鎮租用廠房內進行再製，包括撿枝、烘焙、乾燥、真空包裝等。

賴男接著向鹿谷茶葉合作社分別報名參加新品種組5980台斤（299茶點）、烏龍茶組2620台斤（131茶點）由合作社提供多名社員身分，供賴聰質使用該等社員名義參展。賴也以「自己名義」之印章蓋用「賴聰質」印文，製作烏龍組、新品種報名表、切結書，由合作社柯姓、莊姓職員經辦（2 人所涉行使偽造私文書罪嫌，均由檢察官為緩起訴處分）。

比賽結果出爐，賴男在新品種組獲貳等獎40台斤、參等獎160台斤、3 朵梅花獎1700台斤、2 朵梅花獎1500台斤、優級獎1240台斤，另淘汰1340台斤；烏龍種組獲得5 朵梅花獎20台斤、3朵梅花獎240台斤、2 朵梅花獎440台斤，另淘汰1920台斤。

鹿谷茶葉合作社因陷於錯誤予以參賽評獎，並代為包裝成標示產地為台灣得獎比賽茶禮盒，賴男再銷售給不知情的柯姓、楊姓、陳姓、林姓民眾及一般消費大眾，而獲得約345 萬6千元。南投檢調獲報，將賴男移送法辦。

賴男矢口否認犯行，他辯稱，參賽時他人在越南，不知道越南茶不可以報名，也沒有簽立切結書。他是拿「高級越南茶」參賽，不是劣質茶葉混充高級茶葉賣高價。他還主張，越南進口高級茶，依每斤360 元計算，乘以9500斤，加上報名費86萬元，至少就花428 萬元，跟他不爭執的銷售所得345 萬6000 元，他還虧損61萬4000 元，因此沒有得利情事，是否構成詐欺得利，仍有疑義。

法官認為，比賽計畫書內容就已寫明，「限台灣生產當季茶葉參展」，賴男不能不知，且他在檢察官問訊時，都坦認知道也看過計畫內容，辯稱不知情不足採信，據此認定他觸犯詐欺得利罪。

另外，賴男以越南茶假冒台灣茶參賽得獎，獲不當榮譽標誌利益，既然獲獎，詐欺得利犯行就已既遂，並無未遂或無罪空間。賴男主張扣除成本，為無理由，判處1年2月，並應追徵345萬6千元不法所得，扣案茶葉全部沒收。

賴男雖不服上訴，但台中高分院認為原審適當，駁回上訴，全案定讞。

修圖修到厭世！這款CP值很可以

【更多新聞】

畫面曝光／三屍案母親最後影像　小蠻腰踩高跟鞋買早餐返家竟遭殺害

三屍案凶嫌10天前放結婚對戒照　2人感情錯綜複雜「一言難盡」

人夫豪氣簽切結「再找女人給500萬」被抓猴　法官認證有效...付20萬就好

ET快訊
iPhone 12變「4鏡頭」還暗藏3彩蛋！iPhone S
肚餓訂熊貓！外送員見超正顧客傳訊「做個朋友」她嚇傻：有我地址
特斯拉秀「防彈新車」車窗竟一砸就裂　馬斯克裝鎮定：沒穿透
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

摩鐵大戰小三！正宮破門抓姦　強扯棉被拍裸照...人夫瞎扯：只是在按摩

快訊／松山車站「電扶梯故障」！　2女腳、臉擦挫傷送醫

竹科大廠高階處長收回扣　收2060萬倒吐3802萬再揹背信罪

龜山騎士自摔撞電桿！凸起螺絲割腹「劃開30cm」亡…兄悲：他2個孩子還小

三重天九牌賭場開張首天就被抄　警「攀屋簷、翻牆」攻堅逮24人

越南茶再製參加茶賽竟獲獎無數　法官認「獲不當榮譽」詐欺得利判刑定讞

海巡署巡邏「七股鹽田」有廂型車直冒煙　破窗救出2名燒炭男女1死1命危

走出家門口電線桿突然斷成兩截　80歲阿嬤被砸中命危

士林擺攤女深夜遭強擄！20警追到摩鐵攻堅…突爆出「逆轉歡笑聲」：有夠傻眼

淡水深夜「大龍炮」爆炸聲擾民　警連日強力掃蕩查源頭

爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

游泳、泡溫泉當心寄生蟲感染　遇「食腦變形蟲」致死率99%↑

聲林之王2 EP14精華｜李艾薇 《你敢我就敢》性感辣翻全場 潘瑋柏嗨到墨鏡丟掉：絕對是滿分

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

李艾薇《龍捲風》加入自創RAP　蕭敬騰聽完：今天想咬兩口

喵見主人「變臉」嚇到張嘴瞪眼 狂回頭確認網笑翻：懷疑貓生

潘瑋柏記得屁孩「在網上說我不好」XD　超大器當面誇：你就是嘻哈巨星

吱吱原唱面前唱《我要我們在一起》　范曉萱雞皮狂起：謝謝你賦予新生命

陳意涵老公為愛吃榴槤　老婆覺得Man：你現在一百分了！

摩鐵大戰小三！正宮破門抓姦　強扯棉被拍裸照...人夫瞎扯：只是在按摩

快訊／松山車站「電扶梯故障」！　2女腳、臉擦挫傷送醫

竹科大廠高階處長收回扣　收2060萬倒吐3802萬再揹背信罪

龜山騎士自摔撞電桿！凸起螺絲割腹「劃開30cm」亡…兄悲：他2個孩子還小

三重天九牌賭場開張首天就被抄　警「攀屋簷、翻牆」攻堅逮24人

越南茶再製參加茶賽竟獲獎無數　法官認「獲不當榮譽」詐欺得利判刑定讞

海巡署巡邏「七股鹽田」有廂型車直冒煙　破窗救出2名燒炭男女1死1命危

走出家門口電線桿突然斷成兩截　80歲阿嬤被砸中命危

士林擺攤女深夜遭強擄！20警追到摩鐵攻堅…突爆出「逆轉歡笑聲」：有夠傻眼

淡水深夜「大龍炮」爆炸聲擾民　警連日強力掃蕩查源頭

摩鐵大戰小三！正宮破門抓姦　強扯棉被拍裸照...人夫瞎扯：只是在按摩

ABT示範「低調改」奧迪S4旅行車　身高微降＆馬力小升級

快訊／松山車站「電扶梯故障」！　2女腳、臉擦挫傷送醫

韓國瑜批蔡英文鎖國　民進黨酸：請多關心國際新聞「以免自我邊緣化於世界」

林志玲輸了？高情商女王是「她」　廣告小妹揭3關鍵：我敬佩

開店就排隊！高雄50年人氣飯糰　包了金黃鹹蛋濃郁又對味

她讓7貓也配合「零廢棄生活」　轉食「真正食物」…減少垃圾愛地球

玻利維亞臨時政府指控前總統「煽動抗議」公布影片啟動調查

庶民爆料「超級造勢拚場」：人潮是韓國瑜三重的10倍　網傻：400萬人

真相在這！韓國瑜想嘲諷小英又搞錯...蔡英文根本沒把「東山」說成「山東」

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

社會熱門新聞

師父「開天眼」玩殘女大生　崩潰送進療養院

女大生遭性侵！拒婚前性行為崩潰：以為只要抱抱

狗狗高架橋上墜落　砸凹車頂慘死

即／汽車闖平交道遭火車撞！雙向不通

男偷拍裸照傳軍中256人LINE群！前女友崩潰：還有...

一刀刺殺17歲女兒！鳳山女「9字遺言」曝光

工程師嫖妓氣跑老婆向援交妹求償700萬　法官打臉　

女工慘遭捲入夾死　工廠僅願賠20萬元

遊覽車未依燈號左轉　17歲無照少年爆頭亡

假擄人真慶生　20警攻堅聽見歡笑聲傻眼

捷運大媽稱孕婦逼讓座　遭嗆：從前年就懷孕

快訊／淡水騎士自摔　慘遭遊覽車輾斃

點簡訊連結　手機秒被盜刷9千元

齊名連千毅！　太陽會「千字輩」大哥落網

更多熱門

相關新聞

南投賣粿婦到對街送貨　遭貨車撞飛命危

南投賣粿婦到對街送貨　遭貨車撞飛命危

南投縣玉井街與南陽路口，22日上午10時許發生一起車禍事故，在路邊擺攤賣綠豆粿的楊姓婦人，為了拿綠豆粿給對街在車上等的客人，過馬路途中竟遭從後方要左轉的貨車追撞，楊婦當場彈飛，頭部撞擊地面倒地，車禍事故造成楊頭部後腦勺有撕裂傷，現場民眾趕緊通報119到場救護，楊婦經送往南投醫院，因傷勢嚴重再轉往台中中國醫藥大學附設醫院急救，目前性命垂危。

002航母停南海　甲板有7架殲-15

002航母停南海　甲板有7架殲-15

死亡車禍擋風玻璃驚見鬼臉　網：超毛的

死亡車禍擋風玻璃驚見鬼臉　網：超毛的

網路詐欺犯入獄　繼續狂騙3000萬

網路詐欺犯入獄　繼續狂騙3000萬

魏應充涉8罪　台中高分院定刑4年8月

魏應充涉8罪　台中高分院定刑4年8月

關鍵字：

越南茶台灣鹿谷烏龍茶南投台中高分院詐欺

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

師父「開天眼」玩殘女大生　崩潰送進療養院

薔薔跩嗆前輩妳是誰？楊皓如走心「怒飆超酸」

11月連2起除濕機火災　召回名單公布

孫安佐11分鐘聲明全文！暗酸米砂「有些幻覺」

日籍老翁逾期居留36年 初判來自靜岡縣伊東市

熊貓快到！她信用卡超慘…心痛勸世

裝修工拆壁櫥掉黑肉塊…竟拉出一具屍

川普：若不是我香港14分就被殲滅

妹子躲門後「伸手取餐」　熊貓臉紅

公館老店陳三鼎驚傳歇業！疑將脫手

女大生遭性侵！拒婚前性行為崩潰：以為只要抱抱

狗狗高架橋上墜落　砸凹車頂慘死

帥杜賓吸上千粉　媽曝生活照幻滅

面試新人都奇葩　她嘆：態度差爆

終身免費看！Pornhub福利只要299 　優惠期曝光

更多

最夯影音

更多
爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤
台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

游泳、泡溫泉當心寄生蟲感染　遇「食腦變形蟲」致死率99%↑

游泳、泡溫泉當心寄生蟲感染　遇「食腦變形蟲」致死率99%↑

聲林之王2 EP14精華｜李艾薇 《你敢我就敢》性感辣翻全場 潘瑋柏嗨到墨鏡丟掉：絕對是滿分

聲林之王2 EP14精華｜李艾薇 《你敢我就敢》性感辣翻全場 潘瑋柏嗨到墨鏡丟掉：絕對是滿分

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面