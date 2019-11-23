越南茶再製參加茶賽竟獲獎無數　法官認「獲不當榮譽」詐欺得利判刑定讞

法官認為男子用越南茶獲獎已屬不當榮譽，依詐欺得利罪判刑。（圖／視覺中國CFP）

記者李忠憲／台中報導

男子賴聰質2015年明知南投縣鹿谷鄉舉辦冬季高級凍頂烏龍茶暨新品種茶葉比賽，需台灣生產茶葉才能參賽。他竟自行從越南進口「高級越南茶葉」，自行製茶後，冒充台灣茶參賽，結果獲獎無數，還賣出345萬6千元。他辯稱不知越南茶不能參賽，還說自己倒賠61萬，台中高分院認為他已獲得「不當榮譽」，依詐欺得利罪判他1年2月，不得上訴。

判決書指出，經營茶葉批發買賣的男子賴聰質，2015年得知鹿谷鄉10月將舉辦冬季高級凍頂烏龍茶暨新品種茶葉比賽。他明知必須台灣生產的茶葉才能參賽，竟然在同年7月在越南找上不知情的曾姓男子，出資購買重達9500台斤的越南茶葉。

賴男先在越南完成製茶後，從越南胡志明市進口，從台中港入關後，載運到曾男不知情的親戚開的食品工廠寄放。他再將茶葉運到南投縣竹山鎮租用廠房內進行再製，包括撿枝、烘焙、乾燥、真空包裝等。

賴男接著向鹿谷茶葉合作社分別報名參加新品種組5980台斤（299茶點）、烏龍茶組2620台斤（131茶點）由合作社提供多名社員身分，供賴聰質使用該等社員名義參展。賴也以「自己名義」之印章蓋用「賴聰質」印文，製作烏龍組、新品種報名表、切結書，由合作社柯姓、莊姓職員經辦（2 人所涉行使偽造私文書罪嫌，均由檢察官為緩起訴處分）。

比賽結果出爐，賴男在新品種組獲貳等獎40台斤、參等獎160台斤、3 朵梅花獎1700台斤、2 朵梅花獎1500台斤、優級獎1240台斤，另淘汰1340台斤；烏龍種組獲得5 朵梅花獎20台斤、3朵梅花獎240台斤、2 朵梅花獎440台斤，另淘汰1920台斤。

鹿谷茶葉合作社因陷於錯誤予以參賽評獎，並代為包裝成標示產地為台灣得獎比賽茶禮盒，賴男再銷售給不知情的柯姓、楊姓、陳姓、林姓民眾及一般消費大眾，而獲得約345 萬6千元。南投檢調獲報，將賴男移送法辦。

賴男矢口否認犯行，他辯稱，參賽時他人在越南，不知道越南茶不可以報名，也沒有簽立切結書。他是拿「高級越南茶」參賽，不是劣質茶葉混充高級茶葉賣高價。他還主張，越南進口高級茶，依每斤360 元計算，乘以9500斤，加上報名費86萬元，至少就花428 萬元，跟他不爭執的銷售所得345 萬6000 元，他還虧損61萬4000 元，因此沒有得利情事，是否構成詐欺得利，仍有疑義。

法官認為，比賽計畫書內容就已寫明，「限台灣生產當季茶葉參展」，賴男不能不知，且他在檢察官問訊時，都坦認知道也看過計畫內容，辯稱不知情不足採信，據此認定他觸犯詐欺得利罪。

另外，賴男以越南茶假冒台灣茶參賽得獎，獲不當榮譽標誌利益，既然獲獎，詐欺得利犯行就已既遂，並無未遂或無罪空間。賴男主張扣除成本，為無理由，判處1年2月，並應追徵345萬6千元不法所得，扣案茶葉全部沒收。

賴男雖不服上訴，但台中高分院認為原審適當，駁回上訴，全案定讞。

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