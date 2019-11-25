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「醫」同南向　安南醫院胡志明市展示台灣醫療實力

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▲受外貿協會邀請，中國醫藥大學附設醫院、台南市立安南醫院與高雄醫學大學附設中和紀念醫院，在越南胡志明市辦理「台灣醫療奇蹟」記者會，展現台灣醫療實力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲受外貿協會邀請，中國醫藥大學附設醫院、台南市立安南醫院與高雄醫學大學附設中和紀念醫院，在越南胡志明市辦理「台灣醫療奇蹟」記者會，展現台灣醫療實力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

受外貿協會邀請，中國醫藥大學附設醫院、台南市立安南醫院與高雄醫學大學附設中和紀念醫院，在越南胡志明市辦理「台灣醫療奇蹟」記者會，除了介紹台灣最新的醫療技術外，也邀請越南醫師及病患現身分享在台就醫經驗，並共同見證台灣所創造的醫療奇蹟。

台南市立安南醫院由林瑞模院長、林聖哲副院長代表出席發表3D科技結合醫療微創治療技術等特色醫療，並分享國際病人治療、國際醫事人才交流培訓成果，吸引多家越南知名網路及平面媒體報導，展現台灣醫療實力。

請繼續往下閱讀...

林瑞模院長表示，安南醫院與越南的國際醫療交流密切，2018年即有近4000人次越籍病人到安南醫院就醫，2013年開院迄今每年都有近倍數的成長；其中在脊椎手術部分，林瑞模院長首開越南國醫療先河，2004年首例台灣醫療團隊至越南崇正醫院指導脊椎側彎手術,之後更有越南骨科醫師前來學習脊椎手術，將此脊椎手術技術分享，造惠國外脊椎疾患者。越南崇正醫院院長 VO VAN Thanh教授帶領4位醫師主管全程與會，現場分享和感謝林院長當年指導他們的心得，並安排參觀他們醫院。

中國附醫國際醫療中心陳宏基院長，會中分享以顯微手術治療複雜性畸形案例，藉由影片傳達越南象腿小妹妹Loan與小弟弟Luu重獲新生的喜悅與感謝。

▲受外貿協會邀請，中國醫藥大學附設醫院、台南市立安南醫院與高雄醫學大學附設中和紀念醫院，在越南胡志明市辦理「台灣醫療奇蹟」記者會，展現台灣醫療實力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

安南醫院林聖哲副院長介紹了安南醫院多項特色醫療，包含脊椎照護中心每年2千例的成功手術、先進的神經血管介入治療、設備功能完善內視鏡治療中心，以及整合整形外科、心臟血管外科、高壓氧、新陳代謝科、復健科多科團隊-台灣第一個足部傷口照護中心，其中足部傷口照護中心於2019年成功搶救馬來西亞會計師雙足，免除截肢的命運，更是見證台灣所創造的醫療奇蹟。

安南醫院近年致力發展AI、細胞治療、3D列印輔助醫療等技術也獲越南當地醫院高度興趣，未來有適合個案，可進行台越雙邊醫療合作討論、人才交流培訓、臨床指導或學術共同研究。

呼應政府南向政策，相關產業積極投入越南設廠，交流往來日益頻繁，目前台南市與越南胡志明市每日都有直達飛機往返，3小時的短程飛行時間，提供近同步的生活脈動。據統計，在越南的台灣人超過4萬，安南醫院也積極投入台商、眷屬與駐地的台籍員工健康照護，包含高階健檢、醫療照護等。

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