互槓0-6歲育兒政策　韓陣營秀數據反擊：蔡政府把錢花在不對的地方





▲張善政發表「0-6歲國家幫忙養」政策。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨副總統候選人張善政25日發表育兒政策，在主打「0-6歲國家幫忙養」的內容中，最大亮點就是「666」政策，結果被行政院政務委員林萬億批評，該政策規劃已久。對此，韓國瑜國政顧問團發言人黃曼昕表示，這是全新的計畫，民進黨根本就是在「膨風」。

韓國瑜國政顧問團發言人黃曼昕表示，今天韓國瑜國政顧問團所提的 666育兒政策及教育政策是全新的計畫， 提供育兒家庭更多的支持，並非取代林萬億所提的準公托政策中與私立托兒園簽約的部分，或行之有年的兒童健保等。

黃曼昕說，民進黨政府以混淆議題的戰術，想要造成私立托兒園及父母親的恐慌。25日記者會並未提到要取消任何目前的福利，而是在完整評估可行性財源之後，提供更多育兒支持的政策， 讓國家資源做最有效的分配。

黃曼昕強調，民進黨根本就是在膨風，所謂的一年6.5萬，根本虛幌一招，大多數的家長都拿不到，是「看得到、吃不到」的又一例：例如2歲以上的幼兒，只有進入準公共化的幼兒園，家長才能申請每月補助5500給幼兒園，這並不是給家長，但大多數的幼兒園都沒加入（以新北市為例，800多家幼兒園，只有100多家加入）。所以絕大多數沒進入準公共化幼兒園的幼兒父母，只能拿每月2500的育兒津貼，何來一年65000？

最後，黃曼昕提到，民進黨政府把錢放在不對的地方，社會福利政策反而用中央請客，地方買單的方式放送利多措施，不但造成各地因爲資源不均而有等差待遇，同時又會難以維持政策的穩定性，請民進黨政府好好看清楚韓國瑜的政策，如果不服，那就請來辯論。

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▼行政院回應張善政0到6歲政策記者會。（圖／記者屠惠剛攝）