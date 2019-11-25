被傳與共諜王立強合照　林飛帆怒揭事實打臉：太扯了！





▲有網友造謠，林飛帆與「王立強」有合照過。（圖／翻攝自林飛帆臉書）

記者袁茵／綜合報導

自稱大陸間諜的男子王立強（Wang Liqiang）日前向澳洲政府投誠，爆料北京當局策劃干擾台灣選舉，引起外界一片嘩然，也開始出現網友傳假消息，先是說王立強是立委王定宇的親戚，甚至還有人稱民進黨副秘書長林飛帆曾與王立強合照，使林飛帆怒嗆「太扯了！」

林飛帆25日在臉書上貼出一張照片表示，繼昨天有人造謠「共諜案」王立強是王定宇的親戚後，今天又有人把多年前他跟王丹和從香港來訪的朋友的合照拿出來，造謠當時來訪一位香港朋友就是那位投澳「共諜」。

林飛帆說，他們這張合照，說起來也算蠻有名的，在「造謠圈」裡面，一開始是被講成台獨港獨合流，也不管他們這些香港朋友當時有多少不同的主張。「不過，這也沒關係，我們本來就知道我們這樣的組合，一定就會有人這麼扭曲。」

林飛帆提到，這張照片後來又被造謠成是民進黨介入反送中的證據，但也沒關係，「畢竟當年我都還沒有加入民進黨就有人認為我是。我只是覺得說台灣介入反送中，根本是低估香港人民的力量。看看昨天香港區議會選舉就知道！」

「但是，這次這個造謠，就太扯了！」林飛帆強調，圖中被用紅色字標註「王立強」的，根本不是什麼「王立強」，他既不姓王，也不是王定宇的親戚，更不是王丹的親戚，而是他們的一位朋友，前香港立法會議員姚松炎老師的助理，叫做李志榮，「基本事實都可以扭曲，對於這種胡亂造謠，我們不會再姑息！」

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