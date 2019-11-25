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救護車通過理大封鎖線「廣播器喊加油」　聲援者歡呼讓道

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▲▼香港1125,理大,理工大學。（圖／記者游宗樺攝）

▲救護車駛入理工大學的封鎖範圍。（圖／記者游宗樺攝）

記者柯振中、游宗樺／台北–香港 連線報導

香港社會衝突已持續超過5個月，許多民主派議員候選人在區議會選舉中勝出。部分勝出的民主派議員25日前往香港理工大學，對留守示威者進行聲援，同時呼籲港府回應「五大訴求」、港警退出校園；理大校方隨後也表示，希望警方登記校內留守者的證件後，能和平放行，讓校園早日回復安寧。

不少民主派議員參選人聯合發布聲明，指出選舉勝出後，仍沒有忘記被困在理大內的留守者，這些留守者當中，已有不少人開始精神錯亂，加上天氣寒冷、食物短缺，校內環境變得愈來愈惡劣，希望港府能夠正面回應、落實五大訴求，同時要求港警撤出校園，讓善心人士入校進行救援。

▼香港民主派區選代表共同聲援理大留守學生。（圖／記者吳立言攝）

▲▼香港民主派區選代表共同聲援理大留守學生。（圖／記者吳立言攝）

對此，香港理工大學校方下午6點左右回應，由於目前情況相當緊張，校方已聯絡警方，希望警方能登記校內留守者的證件後，就讓對方和平離開校園，讓校園早日回復安寧。

港警隨後也回應，警方相當關注校內情況，也包括留守者的心理、生理狀況，已經組成安全小組，準備進入校園遊說，入校後不會進行拘捕，只會進行拍照、登記個人資料等手續，登記完就會放行。

▼民眾在理工大學外聲援留守者。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼香港1125,理大,理工大學。（圖／記者游宗樺攝）

這些由中學校長、社工、防自殺機構、醫護人員等人員組成的安全小組呼籲，小組進入校園的目的是進行勸諭工作，並非拘捕留守者，希望外界不要誤會。

晚間7點左右，開始有救護車駛入理大校園外部的封鎖線，利用廣播器高喊「大家加油」，讓外部聲援的民眾大聲歡呼。

▼救護車駛入理工大學外部的封鎖線，用廣播器高喊「加油」。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼香港1125,理大,理工大學。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼香港1125,理大,理工大學。（圖／記者游宗樺攝）

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