　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台灣高麗菜外銷突破！　進軍越南「2倍價」仍搶手

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者蔡佩旻／雲林報導

受東北季風影響全國各地氣溫下降，彰化、雲林等西部蔬菜產地生產的甘藍拜氣候轉冷之賜品質大幅提昇，行政院農業委員會農糧署25日於西螺進行封櫃儀式，農糧署輔導草湖果菜生產合作社與羅吉斯克股份有限公司合作，首次透過越南胡志明市超市通路及團膳業者，把台灣初秋甘藍直接送進華人市場。

▲行政院農業委員會農糧署長胡忠一（左二）與羅吉斯克股份有限公司廖振義總經理（右二）代表進行封櫃儀式，台灣甘藍（高麗菜）正式進軍越南市場。（圖／記者蔡佩旻攝）

行政院農業委員會農糧署輔導草湖果菜生產合作社與羅吉斯克股份有限公司合作，首次透過越南胡志明市超市通路及團膳業者，把臺灣初秋甘藍直接送進華人市場。（圖／記者蔡佩旻攝）

台灣甘藍（高麗菜）180噸封櫃成功進軍越南，11月中旬第一次在越南上市，售價約為越南甘藍2倍價，但深受當地華人喜愛，後續已接獲近10櫃訂單，農糧署長胡忠一指出，越南本身也產高麗菜，當地價格每公斤僅5、6元，台灣高麗菜進口價雖12元，在當地仍然搶手，未來希望能再將價格提高。

▲行政院農業委員會農糧署長胡忠一（左二）與羅吉斯克股份有限公司廖振義總經理（右二）代表進行封櫃儀式，台灣甘藍（高麗菜）正式進軍越南市場。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲行政院農業委員會農糧署長胡忠一（左二）與羅吉斯克股份有限公司廖振義總經理（右二）代表進行封櫃儀式，台灣甘藍（高麗菜）正式進軍越南市場。（圖／記者蔡佩旻攝）

胡忠一指出表示，台灣農產品可以賣到越南是歷史性的一刻，更希望未來可以賣到印尼，印尼原本是台灣最大的進口國，但高溫季節產量極少，在台灣能種的時候就能輸出該地，越南之後下個目標就是印尼，這絕對不是夢想，台灣的農民非常認真，政府積極促成來提高農民收益與確保消費者飲食安全，希望大家一起努力。

農糧署指出，每年秋冬季節為甘藍盛產期，為輔導甘藍產銷順暢， 產期前即研擬加工、外銷及行銷輔導措施，往年外銷都以日本市場為主，約占 4 成，出口品種多為加工用品種， 而臺灣秋冬季主要生產初秋甘藍，是鮮嫩甜美品種，深受國內消費者喜愛，除適合大火快炒，也是薑母鴨、羊肉爐等火鍋熱食最佳良伴，最具台灣甘藍代表性。

近年透過貿易商積極開發華人市場，除加拿大、香港及新加坡等國際華人市場外，越南也是深具開發潛力的國際市場，因此農糧署輔導草湖果菜生產合作社配合貿易商羅吉斯克 股份有限公司，利用真空預冷技術，提高供貨品質並使台灣初秋甘藍在越南上市後，儲架壽命長達一個月，強化台灣初秋甘藍競爭力。

▲行政院農業委員會農糧署長胡忠一（左二）與羅吉斯克股份有限公司廖振義總經理（右二）代表進行封櫃儀式，台灣甘藍（高麗菜）正式進軍越南市場。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲行政院農業委員會農糧署輔導草湖果菜生產合作社與羅吉斯克股份有限公司合作，首次透過越南胡志明市超市通路及團膳業者，把臺灣初秋甘藍直接送進華人市場。（下同）（圖／記者蔡佩旻攝）

▲行政院農業委員會農糧署長胡忠一（左二）與羅吉斯克股份有限公司廖振義總經理（右二）代表進行封櫃儀式，台灣甘藍（高麗菜）正式進軍越南市場。（圖／記者蔡佩旻攝）
 

►勝過高鐵撿到3百萬的快感

【其他新聞】

►雲林斗南汽車電機修配廠深夜火警　4人受困勇消架梯驚險救援

►斗六工業區塑膠工廠宿舍大火　黑煙沖天1人受傷送醫

►  2019古坑柳丁節11月22日　綠色隧道交流驛站熱鬧登場

►全球唯一！　歷經10年檢疫障礙台灣棗可輸銷至韓國

ET快訊
沒特價卻搶到缺貨！好市多「5元神物」黑購節重出江湖
獨／望族少爺再1個月退伍！女友目睹死亡航線…「開心試駕」變驚
快訊／國道1號客運火燒車！　23名乘客緊急逃出
統一發票9-10月中獎號碼出爐！快來對獎發大財
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉縣警新購入巡邏車、偵防車　提升打擊犯罪機動性與執勤效能

男童跟祖母逛花彩節走失　暖警一路「開道」護騎返家

國中小英語讀者劇場比賽　台東縣政府積極營造學習環境

桃園客運國道起火超驚悚　司機+乘客23人驚險逃出

屏東男罹癌無法工作　孩子學雜費、媽媽安養費成問題…東港警伸援手

新北創力坊歡慶五周年嘉年華　InnoHi5在新北High翻新創

支持台灣兄弟相挺　王正坤北上支持賴清德競選副總統

全國運動會榮獲178面獎牌　侯友宜：下次盼勇奪總統獎

黃敏惠帶頭拚觀光　錄製MV唱出嘉義美食美景

台灣高麗菜外銷突破！　進軍越南「2倍價」仍搶手

外媒撂英文：金馬有損失嗎　李安高EQ「我們的雙手永遠都張開」

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

2000~2010八年級生青春回憶！　10年「20首串燒」經典中文夯曲

網紅穿真理褲開箱Switch健身環！　玩到大爆汗...網歪樓：只看到美腿

家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...

要價8290元「復古灰白色鍵盤」　靜電容軸手感...讓他一打直接愛上

駁大陸介入...韓國瑜動怒！「我如果拿中共一塊錢退出總統大選」

闖鬼屋「北投廢棄診所」玩筆仙　片中驚錄到詭異女聲：留在這邊

歐告眼神討零食被媽訓話1分鐘　牠認真聽完...氣到「衝陽台透氣」

壯爹「丟偶包」陪女兒跳芭蕾舞 舉手、旋轉難不倒...動作超萌！

嘉縣警新購入巡邏車、偵防車　提升打擊犯罪機動性與執勤效能

男童跟祖母逛花彩節走失　暖警一路「開道」護騎返家

國中小英語讀者劇場比賽　台東縣政府積極營造學習環境

桃園客運國道起火超驚悚　司機+乘客23人驚險逃出

屏東男罹癌無法工作　孩子學雜費、媽媽安養費成問題…東港警伸援手

新北創力坊歡慶五周年嘉年華　InnoHi5在新北High翻新創

支持台灣兄弟相挺　王正坤北上支持賴清德競選副總統

全國運動會榮獲178面獎牌　侯友宜：下次盼勇奪總統獎

黃敏惠帶頭拚觀光　錄製MV唱出嘉義美食美景

台灣高麗菜外銷突破！　進軍越南「2倍價」仍搶手

文大廣告系畢展藏彩蛋！AI語音助理化身管家...連校長也來客串

0-6歲國家一起養抄襲？　林萬億：張善政國政顧問團功課做非常不足

諷太空人偷暗號　美發行「太鼓達人」搖頭娃娃

台灣突破僵局制狂攻10分　逆轉日本進8強

跨年都唱《練舞功》真會膩？　謝金燕被酸：已退燒…「曝12/31計劃」罕見反擊了

川普「護美國」加強審核程序　中國公民獲准美簽降45％

「不穿內褲」治療失眠？　日本睡眠專家教戰

曾是香港最大民建聯變成少數黨　主席道歉：團隊不會解散

華聞快遞／貴州省「3個15萬元」政策持續幫助民營經濟發展

女友與前任勾勾纏！男PO她流「白稠汁液」照：喜歡這感覺～被告瞎扯：有打馬

悄悄進入前女友家...看她只穿內褲躺床 渣男硬上「瘋狂衝刺」：原諒一次

地方熱門新聞

蔡英文：支持與嘉義市民生活在一起的王美惠

桃園社造能量提升　找回社區的力量

南華大學校慶運動會活力呈現

與新住民談教育　李佳芬：語言政策決定國家方向

絕種富商西藏求子　妻生轉世活佛

無人機群飛競賽故宮南院星光燦爛

國際扶輪3502地區　發揮連結力量做公益

內蒙陸配回娘家　包鋼18小歌聲迎接

老婦倒臥血泊中　暖警及時救回一命

愛車借給親友酒駕　車主採連坐罰

台南嫁女兒插曲…林志玲隱藏細心反應

韓國瑜、傅大偉爭取嘉市鐵路高架化中央補助

遇警盤查被逮 通緝男喝酒壓驚

蔡淑惠：拒絕「搞軌」錢坑

更多熱門

相關新聞

越南台資鞋廠員工集體中毒　110人送醫

越南台資鞋廠員工集體中毒　110人送醫

越南北部永福省的台資鞋廠近期連續發生員工集體中毒意外，至少有110名員工出現暈眩、嘔吐甚至昏倒等現象，需要送醫治療。目前警方已經展開調查，並有化學兵種介入，進一步徹查廠內的工作環境，以便做後續的處理。

美防長訪越　宣布贈送巡防艦

美防長訪越　宣布贈送巡防艦

英貨櫃案家屬：越南政府不幫付運屍費

英貨櫃案家屬：越南政府不幫付運屍費

女童玩恐怖跳繩...拉近一看網嚇傻

女童玩恐怖跳繩...拉近一看網嚇傻

「越南周子瑜」讚：台灣越來越友善

「越南周子瑜」讚：台灣越來越友善

關鍵字：

初秋甘藍高麗菜出口越南

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

IU得知具荷拉死訊！硬擠微笑：唱不下去請幫我

23歲少爺試特斯拉自撞　關鍵電話跳橋亡

警方調查具荷拉住家！粉絲看現場照「發現疑點」

接連痛失雪莉、具荷拉2妹妹！金希澈突刪光IG好友

具荷拉生前被打到「子宮出血」！超渣前男友冷血反應曝

東尼大木「性侵前輩女友」！下跪謝罪片曝光

GD退伍秒見具荷拉曬合照…「至親4人永遠缺2」

具荷拉死訊隔天…潤娥全程低頭現機場！

歐陽娜娜金雞「紅毯無P照」起底悲劇了！

蘆洲吃火鍋！櫃台妹事業線太禮貌

香港區選　泛民派順利獲過半席位

外送員蛋蛋痛哭！一脫褲…「蚯蚓擠爆」醫驚

LOL世界冠軍約妹泡湯！「11分鐘大尺度影片」網罵翻

具荷拉被偷拍　網點出真相2.8萬人認同

醜瀏海剪了！外媒曝iPhone 12全螢幕圖

更多

最夯影音

更多
外媒撂英文：金馬有損失嗎　李安高EQ「我們的雙手永遠都張開」

外媒撂英文：金馬有損失嗎　李安高EQ「我們的雙手永遠都張開」
才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

2000~2010八年級生青春回憶！　10年「20首串燒」經典中文夯曲

2000~2010八年級生青春回憶！　10年「20首串燒」經典中文夯曲

網紅穿真理褲開箱Switch健身環！　玩到大爆汗...網歪樓：只看到美腿

網紅穿真理褲開箱Switch健身環！　玩到大爆汗...網歪樓：只看到美腿

家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...

家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面