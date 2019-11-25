台灣高麗菜外銷突破！　進軍越南「2倍價」仍搶手

記者蔡佩旻／雲林報導

受東北季風影響全國各地氣溫下降，彰化、雲林等西部蔬菜產地生產的甘藍拜氣候轉冷之賜品質大幅提昇，行政院農業委員會農糧署25日於西螺進行封櫃儀式，農糧署輔導草湖果菜生產合作社與羅吉斯克股份有限公司合作，首次透過越南胡志明市超市通路及團膳業者，把台灣初秋甘藍直接送進華人市場。

▲行政院農業委員會農糧署輔導草湖果菜生產合作社與羅吉斯克股份有限公司合作，首次透過越南胡志明市超市通路及團膳業者，把臺灣初秋甘藍直接送進華人市場。（圖／記者蔡佩旻攝）

台灣甘藍（高麗菜）180噸封櫃成功進軍越南，11月中旬第一次在越南上市，售價約為越南甘藍2倍價，但深受當地華人喜愛，後續已接獲近10櫃訂單，農糧署長胡忠一指出，越南本身也產高麗菜，當地價格每公斤僅5、6元，台灣高麗菜進口價雖12元，在當地仍然搶手，未來希望能再將價格提高。

▲行政院農業委員會農糧署長胡忠一（左二）與羅吉斯克股份有限公司廖振義總經理（右二）代表進行封櫃儀式，台灣甘藍（高麗菜）正式進軍越南市場。（圖／記者蔡佩旻攝）

胡忠一指出表示，台灣農產品可以賣到越南是歷史性的一刻，更希望未來可以賣到印尼，印尼原本是台灣最大的進口國，但高溫季節產量極少，在台灣能種的時候就能輸出該地，越南之後下個目標就是印尼，這絕對不是夢想，台灣的農民非常認真，政府積極促成來提高農民收益與確保消費者飲食安全，希望大家一起努力。

農糧署指出，每年秋冬季節為甘藍盛產期，為輔導甘藍產銷順暢， 產期前即研擬加工、外銷及行銷輔導措施，往年外銷都以日本市場為主，約占 4 成，出口品種多為加工用品種， 而臺灣秋冬季主要生產初秋甘藍，是鮮嫩甜美品種，深受國內消費者喜愛，除適合大火快炒，也是薑母鴨、羊肉爐等火鍋熱食最佳良伴，最具台灣甘藍代表性。

近年透過貿易商積極開發華人市場，除加拿大、香港及新加坡等國際華人市場外，越南也是深具開發潛力的國際市場，因此農糧署輔導草湖果菜生產合作社配合貿易商羅吉斯克 股份有限公司，利用真空預冷技術，提高供貨品質並使台灣初秋甘藍在越南上市後，儲架壽命長達一個月，強化台灣初秋甘藍競爭力。

▲行政院農業委員會農糧署輔導草湖果菜生產合作社與羅吉斯克股份有限公司合作，首次透過越南胡志明市超市通路及團膳業者，把臺灣初秋甘藍直接送進華人市場。（下同）（圖／記者蔡佩旻攝）





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