斗六工業區塑膠工廠宿舍大火　黑煙沖天1人受傷送醫

記者蔡佩旻／雲林報導

雲縣斗六市工業區一家塑膠工廠25日早上約10點突然傳出火警，雲林消防局獲報指工業路一家企業倉庫起火有濃煙，立即派遣第一大隊前往救災並由其他9個分隊，共計出動各式救災救護車輛18台，10點26分將一名受傷人員送往台大雲林分院救治，並同步通報雲林縣環保局及勞工處及斗六市公所相關管理單位。

▲斗六工業區一家塑膠工廠倉庫25日傳出火警，濃煙沖天。（圖／民眾提供／記者蔡佩旻翻攝）

斗六市工業路塑膠工廠25日10點傳出火警，燃燒1樓宿舍及倉庫，派遣斗六、林內、公園、斗南、莿桐、虎尾分隊，由副大隊長張哲彬帶隊總計出勤救災人員20多人，現場一名外籍移工燒燙傷面積38%，送台大雲分院救治，目前火勢未延燒危險物品，消防人員架設砲塔射水及水線部署持續搶救中。

▲斗六工業區一家塑膠工廠倉庫傳出火警，熊熊烈火怵目驚心。（圖／民眾提供／記者蔡佩旻翻攝）

工廠送貨司機表示，他送完貨一回來就看到宿舍在燃燒，該棟一二樓是提供移工住宿，宿舍是木板隔間，一樓有放置沒有在使用的機械，火勢一發不可收拾，大家都在忙著聯絡有無人員受困；其他移工則說，大家早上就出門工作，不知道為何起火，大家拿桶子裝水救火，但還是沒辦法控制火勢。

▲斗六工業區一家塑膠工廠倉庫25日傳出火警，濃煙沖天。（圖／民眾提供／記者蔡佩旻翻攝）



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