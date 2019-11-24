越南台資鞋廠爆「員工集體中毒」　至少110人嘔吐昏迷送醫院

▲越南台資鞋廠出現員工集體中毒意外。（圖／翻攝自「Báo Lao Động」）

記者錢玉紘／綜合報導

越南北部永福省的台資鞋廠近期連續發生員工集體中毒意外，至少有110名員工出現暈眩、嘔吐甚至昏倒等現象，需要送醫治療。目前警方已經展開調查，並有化學兵種介入，進一步徹查廠內的工作環境，以便做後續的處理。

《中央社》報導，越南「前鋒報」（Báo Tiền Phong）網站指出，永福省（Vinh Phuc）立石縣（Lap Thach）的台資利信立石責任有限公司共僱用約4200名員工，生產皮鞋等產品，但在本月14日至18日，有110名中毒員工必須送醫接受治療。另外，距離利信立石公司大約1公里的立石皮鞋公司也在21日發生類似中毒事件，患者症狀也類似。

越南媒體「Báo Lao Động」報導，患者幾乎都是女性，因為人數過多，有些人被安置在走廊的病床上。立石皮鞋公司一名女員工表示，21日當天她照常去上班，早上10點左右，突然聞到很刺鼻的氣味，像是農藥的味道，讓人很不舒服，她感到噁心頭暈，接著就昏倒了，醒來後人已經在醫院，需要靠氧氣罩呼吸，並且有頭痛、身體麻痺和手腳冰冷等症狀。

這兩家公司屬於與同一個老闆，採用一樣的設備與機器，最近也進貨存放一樣的製鞋原料。事發後，當地政府已經要求2家廠方停工，並出動警方等單位展開事故調查。

報導中提到，永福省政府已經在23日召開幾者會，說明相關公司員工中毒意外的情形，與會官員表示，中毒者至今都已恢復健康。當地警方與相關單位展開了事故調查，但還未找到原因，政府已經交由國防部化學兵種進一步檢驗以及評估廠內的工作環境，以便採取適當的措施和處理。



另外，位在越南南定省（Nam Dinh）的外資皮鞋公司「Vietnam Golden Victory 」也在10月時，發生類似的員工集體中毒意外，軍方化學兵種介入調查後發現，某些製鞋化學原料含有有機成分，融化且蒸發到空氣中，員工吸入後導致昏倒中毒現象。