　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

越南台資鞋廠爆「員工集體中毒」　至少110人嘔吐昏迷送醫院

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼越南台資鞋廠出現員工集體中毒意外。（圖／翻攝自「Báo Lao Động」）

▲越南台資鞋廠出現員工集體中毒意外。（圖／翻攝自「Báo Lao Động」）

記者錢玉紘／綜合報導

越南北部永福省的台資鞋廠近期連續發生員工集體中毒意外，至少有110名員工出現暈眩、嘔吐甚至昏倒等現象，需要送醫治療。目前警方已經展開調查，並有化學兵種介入，進一步徹查廠內的工作環境，以便做後續的處理。

《中央社》報導，越南「前鋒報」（Báo Tiền Phong）網站指出，永福省（Vinh Phuc）立石縣（Lap Thach）的台資利信立石責任有限公司共僱用約4200名員工，生產皮鞋等產品，但在本月14日至18日，有110名中毒員工必須送醫接受治療。另外，距離利信立石公司大約1公里的立石皮鞋公司也在21日發生類似中毒事件，患者症狀也類似。

越南媒體「Báo Lao Động」報導，患者幾乎都是女性，因為人數過多，有些人被安置在走廊的病床上。立石皮鞋公司一名女員工表示，21日當天她照常去上班，早上10點左右，突然聞到很刺鼻的氣味，像是農藥的味道，讓人很不舒服，她感到噁心頭暈，接著就昏倒了，醒來後人已經在醫院，需要靠氧氣罩呼吸，並且有頭痛、身體麻痺和手腳冰冷等症狀。

這兩家公司屬於與同一個老闆，採用一樣的設備與機器，最近也進貨存放一樣的製鞋原料。事發後，當地政府已經要求2家廠方停工，並出動警方等單位展開事故調查。

報導中提到，永福省政府已經在23日召開幾者會，說明相關公司員工中毒意外的情形，與會官員表示，中毒者至今都已恢復健康。當地警方與相關單位展開了事故調查，但還未找到原因，政府已經交由國防部化學兵種進一步檢驗以及評估廠內的工作環境，以便採取適當的措施和處理。

另外，位在越南南定省（Nam Dinh）的外資皮鞋公司「Vietnam Golden Victory 」也在10月時，發生類似的員工集體中毒意外，軍方化學兵種介入調查後發現，某些製鞋化學原料含有有機成分，融化且蒸發到空氣中，員工吸入後導致昏倒中毒現象。

ET快訊
女闖平交道被火車撞大逆轉！台鐵認故障：18列誤點車、5290
黑色購物節11/25開跑！網友激推好市多「爆紅品TOP7」
金馬星光黯淡卻更溫暖！《陽光普照》奪6大獎回歸現實：本屆最大
蘆洲吃火鍋！櫃台結帳「肝連妹」事業線太禮貌　網暴動釣出本尊
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

500名環保人士抗議！　耶魯哈佛球賽被迫暫停「將他們趕出現場！」

葉門內戰近5年！「骷髏男嬰」肋骨貼皮膚、雙頰凹陷　躺保溫箱虛弱苦撐

老爸酒吧慶生「突被抓上警車狂奔」　無線電傳女兒死訊…當場後座崩潰！

越南台資鞋廠爆「員工集體中毒」　至少110人嘔吐昏迷送醫院

137婦女遭現、前任伴侶殺害！　「巴黎紫海」10萬人上街抗議性別暴力

王立強「良心規勸投誠」尋求庇護　澳議員力挺有勇氣：讓他留下來

敘北貨車炸彈攻擊「斷肢噴飛血流滿地」　釀9死22傷…土國怒批庫德族

「港人用選票傳訊息給北京」BBC：區選檢驗林鄭支持度　影響2022特首選舉

她開車傳簡訊「討論晚餐」...撞死台女博士！殺人罪成立恐關10年

哥倫比亞示威者「宵禁結束」重返街頭！　抗議3天已釀3死

李艾薇決賽曲站沙發上「嘶吼」　小宇直接站起來狂膜拜

亞特蘭提斯再現？巴西雨林沉水中　詭異清澈水流...學者：像外星世界

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

飛機上「用嘴吸尿」37分鐘急救　吸二口就想吐！仁醫：無怨悔

恭喜！《聲林之王2》冠軍出爐　四強名單都在這

吱吱自創曲《oh my love》超chill　超入耳敲碗：一定要發單曲

包裹送貨失敗...她點「簡訊連結」 手機秒被盜刷6筆共9千小額付款

黑糖撞奶老店「陳三鼎」歇業　無預警關門...鄰驚爆：將頂讓

天掉不明物！車頂遭砸凹玻璃碎裂　駕駛急停路邊查看傻眼...是一隻狗

老弟拍「牛肉吃播」挑釁健身姐 烤盤聲太逼人...他被蘆筍K頭伺候

500名環保人士抗議！　耶魯哈佛球賽被迫暫停「將他們趕出現場！」

葉門內戰近5年！「骷髏男嬰」肋骨貼皮膚、雙頰凹陷　躺保溫箱虛弱苦撐

老爸酒吧慶生「突被抓上警車狂奔」　無線電傳女兒死訊…當場後座崩潰！

越南台資鞋廠爆「員工集體中毒」　至少110人嘔吐昏迷送醫院

137婦女遭現、前任伴侶殺害！　「巴黎紫海」10萬人上街抗議性別暴力

王立強「良心規勸投誠」尋求庇護　澳議員力挺有勇氣：讓他留下來

敘北貨車炸彈攻擊「斷肢噴飛血流滿地」　釀9死22傷…土國怒批庫德族

「港人用選票傳訊息給北京」BBC：區選檢驗林鄭支持度　影響2022特首選舉

她開車傳簡訊「討論晚餐」...撞死台女博士！殺人罪成立恐關10年

哥倫比亞示威者「宵禁結束」重返街頭！　抗議3天已釀3死

批新潮流「集權式分贓政治」　李婉鈺、蔡壁如同台齊轟吳思瑤

積陰德才沒死！平交道挨撞轟台鐵卸責　鳳凰女志工：再慢一秒就死無對證

周渝民豪砸1.9億寵妻！　「送大安區169坪豪宅」當禮物…和張震當鄰居

HBL／再不振作會被得100分　吳建龍一席話激勵治平防守

中職／曾說打完3年退休　李振昌教少棒學習怎麼當教練

影／「不滿現狀」對決「繁榮穩定」　香港18個選區拚452名議員

T2鑽石桌賽／林昀儒4比0橫掃林高遠　進冠軍戰二度封王差一勝

老公送名牌包用2年「脫膠」　李新拿回店裡...意外舊包換2新包

謝淑薇組合本季勇摘4冠　生涯第3度入圍WTA年度最佳

金馬慶功／《陽光普照》許光漢現身　李安狂讚：台灣小生接班人　

國際熱門新聞

媽被家暴！女兒假訂披薩真報警

2歲及1歲女童遭忘車上活活熱死

男3年敗光6億獎金　竟靠2招奇蹟翻身

台援贈直升機失事　巴拉圭：損失6千萬美元

少女離家6天　只穿襪子逃亡求救！

「皇帝級」萬元珍奶　女記者試喝翻白眼

三寶旋轉1小時　員警：駕駛是狗

日議員國宴酒醉　騷擾公主：寂寞嗎

蓋茲年捐1.5兆奪首富　自嘲捐不夠快

她喝到爛醉　竟拿菜刀捅死雙胞妹

不滿女友約會其他人　「狼人殺男神」怒殺網紅女友

性侵養女遭通緝…逃亡時墜樓終身癱

特斯拉發表新車　安全玻璃一砸就裂

40歲父戀上女兒友　煽情日漫遭轟

更多熱門

相關新聞

美防長訪越　宣布贈送巡防艦

美防長訪越　宣布贈送巡防艦

美國國防部長艾斯培（Mark Esper）20日訪問越南河內，外界關注於南海局勢。艾斯培宣布美國將再提供給越南一艘海岸巡防艦，提升越南在南海的巡邏能力，並同意進一步加強美越合作。

英貨櫃案家屬：越南政府不幫付運屍費

英貨櫃案家屬：越南政府不幫付運屍費

女童玩恐怖跳繩...拉近一看網嚇傻

女童玩恐怖跳繩...拉近一看網嚇傻

「越南周子瑜」讚：台灣越來越友善

「越南周子瑜」讚：台灣越來越友善

魏應充報到又回家　彰檢說明

魏應充報到又回家　彰檢說明

關鍵字：

越南台資集體中毒

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

女闖平交道逆轉！友曝影片怒：台鐵害人

台南妹深夜大街痛哭　他幫擦眼淚被告了

媽被家暴！女兒假訂披薩真報警

女面試秒辭！隔天被通知：老闆找齊人

林志玲婚禮拒絕邀請劉德華！原因曝光

100kg厚片女懷孕7個月被嫌醜胖！

孫安佐11分鐘嗆爆米砂！猛攻「女生痛點」網看完怒炸

即／女闖平交道大逆轉　台鐵道歉

輾死孝子怨倒楣　駕駛殯儀館遭怒毆

韓職／韓華鷹21歲金成勳墜樓身亡

吳佩慈素顏照「老態盡出」網驚：女版黃立行

媽見離世兒子留下「心意」秒潰堤

歐陽娜娜金雞「紅毯無P照」起底悲劇了！

停車請留電話　車主完美配合瞎爆

薔薔跩嗆前輩妳是誰？楊皓如走心「怒飆超酸」

更多

最夯影音

更多
李艾薇決賽曲站沙發上「嘶吼」　小宇直接站起來狂膜拜

李艾薇決賽曲站沙發上「嘶吼」　小宇直接站起來狂膜拜
亞特蘭提斯再現？巴西雨林沉水中　詭異清澈水流...學者：像外星世界

亞特蘭提斯再現？巴西雨林沉水中　詭異清澈水流...學者：像外星世界

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

飛機上「用嘴吸尿」37分鐘急救　吸二口就想吐！仁醫：無怨悔

飛機上「用嘴吸尿」37分鐘急救　吸二口就想吐！仁醫：無怨悔

恭喜！《聲林之王2》冠軍出爐　四強名單都在這

恭喜！《聲林之王2》冠軍出爐　四強名單都在這

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面