雲林斗南汽車電機修配廠深夜火警　4人受困勇消架梯驚險救援

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗南鎮24日深夜發生一起火警，雲林縣消防局10點42分獲報指出，延平路一戶民宅內有火光，屋中與鄰居分別有2人受困，警消獲報趕往，迅速將一樓火勢撲滅，消防人員救出受困的兩對夫婦，均輕微受濃煙嗆傷，經緊急送醫後已無大礙，至於火警原因正由警消調查中。

▲斗南鎮延平路24日深夜發生火警，警消將受困民眾及時救出。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗南延平路二段一家電機修配廠，突然於深夜10點40分左右傳出火警，修配廠一樓內冒出火光，雲林縣消防局斗南分隊，獲報後2分株到達現場，隨後斗六公園分隊、虎尾分隊前往支援搶救，迅速將火勢撲滅，出動10多部消防救護車輛及20多名消防、義消人員前往灌救。

附近住戶表示，晚上約10點40分左右女兒聞到燒焦味，接著家中電燈不斷閃爍，她下到一樓查看，燈已不亮，且聽到一聲爆炸聲，驚覺應是發生火警，趕緊呼叫在二樓的女兒逃到屋外，發現隔壁的汽車修配廠不斷冒出濃煙。

▲斗南鎮延平路24日深夜發生火警，警消將受困民眾及時救出。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



修配廠中的油漬經高溫產生大量濃煙波及屋主和鄰舍，造成屋主夫婦和隔壁鄰居夫婦共４人受困，消防人員分別爬到屋頂與使用雲梯車伸入陽台救人，其中有一人自行脫困，一共４人均送醫診治，虛驚一場；而火勢及時控制未延燒到2樓及隔壁，起火原因有待進一步勘驗。

▲斗南鎮延平路24日深夜發生火警，警消將受困民眾及時救出。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗南鎮延平路24日深夜發生火警，建築物冒出大量濃煙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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