英貨櫃罹難者回不了家...家屬急借錢運屍　越南政府：沒義務幫支付

▲埃塞克斯郡一個冷凍貨櫃發現39具屍體。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

英國埃塞克斯（Essex）在上個月發生了可怕的貨櫃車冰屍案，隨後證實39名死者皆為越南公民。事發至今已經一個月多，許多罹難者還無法回家，家屬表示，他們必須要向政府借錢，才能支付將家人屍體運回家的費用，而越南政府明確表示，「沒有義務支付運送費用」。



BBC報導，家屬指出，越南當局已經與他們取得聯繫，讓他們可以選擇向政府貸款，或者是自行支付家人屍體運送的費用。在家屬拿到的文件中寫道「我代表我的家人，保證償還當局為從英國運送回國而預先支付的所有相關費用」。依文件規定，政府不會收取利息，但家屬需在罹難者下葬30天後償還。

文件中也顯示，越南外交部勸家屬選擇火葬方式，且依照法律「越南政府沒有義務城但任何運回骨灰或遺體的費用」。據報導，將親人屍體運回國的費用為6600萬越南盾（約台幣9.5萬元），若以骨灰的形式帶回則為4400萬越南盾（約台幣6.3萬元），但當地習俗仍然以土葬為主。



但是，大多數的罹難者都來自貧窮地區，其中一名受害者的家屬告訴BBC，他們已經向別人借了很多錢了，抵押許多財產，現在已經不知道還可以向誰借錢，「我們被政府告知，現在最重要的就是錢，但我們已經借了錢送家人們出國，現在又要再借錢把他們帶回來」。

其中有10名受害者是來自河定省，該省干祿縣人民委員會副主席Bui Huy Cuong先前指出，他不確定越南或英國政府是否幫忙付錢，他在19日向衛報表示，兩國政府都明確說明，不會支付任何費用，越南政府僅說會支付「機場到家裡」的運送費。

目前已經有好心人士幫助這些罹難者家屬成立了募款網站，希望網友資助運送遺體回國的費用。

▼網友幫英國貨櫃冰屍的罹難者湊錢回家。（圖／翻攝自gofundme）