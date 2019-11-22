2019古坑柳丁節11月22日　綠色隧道交流驛站熱鬧登場

▲副縣長謝淑亞與古坑鄉長沈勝騰現場示範製作柳丁果醬行銷推廣古坑在地新鮮柳丁。（圖／記者蔡佩旻攝）記者蔡佩旻／雲林報導

古坑鄉公所22日上午於古坑鄉綠色隧道交流驛站前廣場舉辦2019古坑柳丁節記者會，以太鼓隊奏樂揭開序曲，副縣長謝淑亞與古坑鄉長沈勝騰現場示範製作柳丁果醬行銷推廣古坑在地新鮮柳丁，以支持本土農民與產業，提高古坑鄉在地的農產品知名度。

鄉長沈勝騰表示，目前正值柳丁的盛產期，展售活動將於11月30日及12月1日在古坑鄉綠色隧道中央草坪舉辦，是一個歡迎大朋友、小朋友、親子同歡的熱鬧慶典，活動內容除了在地學童、長青長輩及街頭藝人的精彩演出外，消費滿百元者即可參加多項柳丁DIY體驗活動；鄉公所政風室亦於現場設反貪腐及反賄選宣導攤位，強化全民反貪倡廉觀念。

雲林副縣長謝淑亞指出，柳丁是食用非常方便的水果，整顆果實都是寶，將外皮削下之後能當精油、蚊香，果肉吃了有飽足感外汁多能止渴，養顏美容又能助消化，更提到「一天三柳丁，醫生遠離我」；謝淑亞強調，今年「2019古坑柳丁節」內容相當豐富且歡樂，值得大家帶著大朋友、小朋友一起去游玩，竭誠歡迎大家踴躍參與。

▲雲林副縣長謝淑亞很喜歡柳丁，將柳丁外皮削下之後能當精油、蚊香，更提到「一天三柳丁，醫生遠離我」。（圖／記者蔡佩旻攝）

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