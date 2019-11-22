全球唯一！　歷經10年檢疫障礙台灣棗可輸銷至韓國

▲輸韓棗鮮果實實地認證試驗。（圖／農委會提供）

記者崔至雲／台北報導

台灣水果外銷又有好消息！農委會主委陳吉仲今（22日）指出，韓國防檢局正式公布我國蜜棗鮮果輸入的檢疫規定，台灣成為全世界唯一可以輸銷蜜棗到韓國的國家！韓國也成為台灣蜜棗繼加拿大、中國、香港、馬來西亞、澳門、汶萊、阿聯酋、巴林、印尼、荷蘭、俄羅斯、日本等國家地區之後，又一個新的外銷市場。



陳吉仲指出，近兩年來台灣水果外銷表現亮眼，去年出口40億元已經創下史上新高，今年1到9月再破記錄，49.6億元已經超越去年全年水準，各主要出口果品的平均成長率來到42%。台灣水果價高質精，在國際高端市場很有潛力，「我們會更努力拓展台灣具有優勢的國際市場，讓我國的農產品成為世界的精品」。

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▲韓國2位專家（後排右1及2）肯定我國棗鮮果實供果園優質管理以及讚許果實鮮甜風味獨特。（圖／農委會提供）

農委會指出，我國為東方果實蠅疫區，棗鮮果實為其寄主，輸銷韓國須克服檢疫障礙，因之，農委會開發棗低溫檢疫殺蟲處理技術，並於98年6月檢附相關試驗報告，向韓國提出輸銷申請。歷經多次諮商並依韓方要求補充資料後，於106年11月17日邀請韓方派員來台完成認證低溫殺蟲檢疫處理試驗。韓方終於108年9月19日完成我國產棗鮮果實輸韓檢疫條件預告程序，並完成公聽會，無反對意見，爰於今日公告解禁，同意我國棗鮮果實採取低溫檢疫殺蟲處理(1.0℃下持續12日)後輸銷該國。





▲韓國2位專家（右4及5）於認證試驗圓滿完成後與試驗同仁合影。（圖／農委會提供）

農委會說，台灣棗原果小味澀，後經農委會長年努力選育種出多個優良品種，深受消費者及農民喜愛；農民更利用產期調節技術，已可將採收期自12月延長至翌年4月，增加外銷機會。目前台灣棗鮮果實可不經檢疫處理輸銷至加拿大、中國、香港、馬來西亞、澳門、汶萊、阿拉伯聯合大公國、巴林、印尼、荷蘭及俄羅斯等國家地區；日本於105年12月28日開放我國棗鮮果實採取低溫檢疫殺蟲處理後輸銷該國，韓國更於今日開放我國棗輸入，更有助於拓展棗鮮果實外銷市場。

農委會強調，韓國為各國農產品競相爭取外銷市場之一，我國棗鮮果實獲得輸韓解禁，我國依據韓方公告之「台灣產棗鮮果實風險管理措施」，落實輸出檢疫殺蟲處理作業，全力促成我國優質棗鮮果實拓銷韓國市場，提供韓國消費者優質鮮棗，亦為農友帶來更高的產值及收益。

▲國產高品質棗鮮果實 。（圖／農委會提供）

