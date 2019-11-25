23年懸案！11歲女童出門遛狗「慘成焦黑棄屍」　900男驗唾液DNA找嫌犯

▲德國23年懸案！11歲女孩克勞迪亞（Claudia Ruf）遛狗遭綁架性侵後燒死。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃心瑀／綜合報導

德國一名11歲女孩克勞迪亞（Claudia Ruf）在1996年時，遭到不明人士綁架性侵，最後被掐死棄屍在一處小路上；警方在經過調查後，在她的身上發現了其他DNA的痕跡，並在事發過了23年之後，再度擴大搜查，於近日要求900名年齡介於14到70歲的男性進行唾液檢查，試圖破解這起案件。

根據《每日郵報》報導，這起事件發生在德國西部城市格雷文布羅伊希（Grevenbroich），1996年5月，當時年僅11歲的克勞迪亞與鄰居的狗散步後失蹤，經過2天的搜查，她在距離家中43英里（約69.2公里）遠的奧伊斯基興（Euskirchen）被發現，並已經成了一具冰冷焦黑的屍體，上頭還有被性侵過的痕跡。

這起事件引起德國社會的震驚，儘管警方不斷地進行調查，更在各地的公車和火車上派發傳單、刊登廣告，尋找目擊者跟提供獎金，但卻都沒有嫌犯的消息；事發23年後，警方仍不放棄希望，並在克勞迪亞的身上發現了他人的DNA，於本月23日時，要求900名年齡在事發當時為14到70歲的男子，進行唾液調查，希望能將這起懸案解開。

報導中指出，就算破案，兇手也不大可能接受法律制裁，但克勞迪亞的家人仍然希望可以透過比對DNA，將兇手揪出來；克勞迪亞的爸爸表示，事發已經23年了，現在有一個很大的機會可能會找到兇手，這個可惡的人已經藏匿太久了！