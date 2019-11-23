慎入！他被愛犬舔一口　全身「細菌感染」爆敗血症...16天後身亡

▲許多養寵物的人會和家中的毛小孩進行親密接觸。（圖／非本新聞當事人／達志示意圖）

實習記者賴韻如／綜合報導

對於許多人來說，回到家與自己的毛小孩親暱互動、舔舔臉或手是很正常的事情，不過近日卻傳出一起憾事，德國一名63歲老翁日前被愛犬舔完後，意外造成嚴重的細菌感染，引發敗血症，住院16天後不幸身亡。

據《每日郵報》報導，這名63歲老翁已經連續3天出現發燒、呼吸困難等症狀，本以為自己只是流感而去就醫，沒想到經過醫師檢查後發現，該男因日前被愛犬舔過，因此感染了一種名為「犬咬二氧化碳嗜纖維菌」（Capnocytophaga canimorsus）的細菌，且就醫時就已經患有嚴重的敗血症，需要立即住院進行治療。

▲▼63歲老翁被愛犬舔一口，16天後身亡。（圖／翻攝自《歐洲內科病例報告》）





醫生指出，男子住院前4天，病情就出現明顯惡化，不僅臉部出現皮疹症狀，四肢也出現許多瘀青斑點、疼痛症狀。幾天過後，病情更嚴重到該男的腎臟以及肝臟開始衰竭，出現「瀰漫性血管內凝血」症狀，皮膚漸漸被腐蝕，16天過後，男子在41度高燒、壞疽、肺炎等症狀中，不幸身亡。

醫生補充，「犬咬二氧化碳嗜纖維菌」通常都是在人類被寵物咬後，被寵物唾液中的細菌感染所產生的症狀，且通常會嚴重感染那些免疫系統較差的人，然而，該男就醫時身上並沒有任何開放性傷口，說明原來只要舔過就會遭感染，屬於少數案例。

根據荷蘭的一項研究指出，罹患「犬咬二氧化碳嗜纖維菌」的機率約為150萬分之1，其中，致死率約為28％至31％。