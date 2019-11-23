招牌一行「阿樂仔」是啥？嘉義哥買肉圓：會被笑死　萬人必點：絕對加辣

▲「阿樂仔」真相神反轉！（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

網搜小組／劉維榛報導

台灣小吃爆多，北中南各有獨特料理，不過一名男客人笑稱，日前去買肉圓來吃，赫見招牌有一項神秘料理「阿樂仔」，在好奇心催使下，原PO向老闆尋求解答，真相超展開，引發萬人暴動直呼，「我要一份阿樂仔，要切不要辣！」

一名嘉義男網友在臉書《爆廢公社二館》分享一樁趣事，昨（22）日晚上，他在路邊看到一台小吃餐車，招牌上寫著，「正宗臭豆腐、阿樂仔、肉丸（圓）、甜不辣、大腸等」，都是大家常見的庶民銷魂宵夜。

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不過，其中有一串紫色字稱作「阿樂仔」的最為新奇特別，原PO眉頭一皺，先向老闆點一份肉圓後，接著好奇詢問，「阿伯，什麼是阿樂仔？」正當原PO以為是老闆獨自研發的神秘小吃時，結果答案跌破眾人眼鏡！

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▲網友笑到母湯！（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

「那是我的名字啦！」老闆隔空熱情解答，讓原PO一臉尷尬直呼，「喔喔！哈哈哈哈哈哈～我真的會被笑死。」爆笑故事貼出後，也戳到萬名網友的笑穴，紛紛歪樓「阿北在自我介紹啦～要你說～阿樂仔～肉圓一份，卡親切！」、「 一種肉圓、大腸or me的概」、「內行人才懂的通關密語」、「老闆一份正宗」、「 我要一個大份阿樂仔，要切要辣」、「表示阿北本人有在接S嘛」、「這阿北應該六合彩簽很大」、「行動組頭」、「阿樂仔是不是隱藏料理？」、「 阿伯要把他自己賣掉」、「賣笑不賣身」、「那是老闆娘在點的啦」。

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