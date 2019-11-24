于美人爆：宋楚瑜在忙「內閣名單」　選前會提出來振奮人心！





▲于美人、余湘抵板橋慈惠宮。（圖／親民黨提供）

記者袁茵／新北報導

親民黨副總統候選人余湘、親民黨發言人于美人24日參拜板橋慈惠宮，針對黨內不分區名單又放入「郭家軍」永齡基金會執行長劉宥彤等人，又抵達鴻海集團創辦人郭台銘的發跡廟慈惠宮。于美人強調，這是故意的，還加碼爆料，宋楚瑜這陣子都在忙「內閣名單」，希望在選舉前提出來振奮人心。

關於親民黨總統候選人宋楚瑜24日沒有同行，于美人24日受訪時提到，宋楚瑜最近在忙內閣名單，希望可以在選前提出來，「這樣才振奮人心」，親民黨不會選後分贓，選前就要提出來，讓大家看到不是宋楚瑜一人當總統，而是整個團隊。

提出內閣名單的時間，于美人說，「As soon as possible（越快越好）」。至於會不會有郭台銘的影子？于美人表示，「不知道！我們希望有全台灣最優秀人才的影子。本黨沒有包袱，沒有負擔，一切為台灣人、台灣的共同前途未來打拼。」

另外關於黨內不分區名單放入「郭家軍」，24日余湘和于美人又一起到慈惠宮，于美人透露，他們是故意的，因為余湘是警察子女，而郭台銘也是，有非常多的共通點，所以來看看當初郭台銘是怎樣的家庭環境、辛苦的從底層逐步爬上來；而來自台東偏鄉的余湘，如今也當上台灣上市廣告公司的CEO，這樣的故事很鼓勵人心，代表在台灣只要願意努力，政府應給大家更多公平機會，因此這行程非常有意義，希望白手起家故事能成為大家追崇的精神。

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