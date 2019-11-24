勞保2027先破產卻不先處理　柯文哲酸：因2027是下下任總統的事

▲柯文哲出席民眾黨立委參選人敖博勝總部成立大會。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

大選倒數，各黨總統參選人紛紛端政策牛肉出來，其中「0到6歲國家養」話題繼續延燒，先從郭台銘的競選口號中提出後，另外幾位總統候選人都陸續跟進，不過台北市長柯文哲則說「我是沒意見，但一定要先把財務報表講清楚，畫餅大家都會畫」，他更提到就像勞保2027年就會破產，那為何當時先處理軍公教年金改革「還是你覺得這些軍公教都是國民黨的票，本來就不太會投給我們，所以先砍他兩刀再講，那勞保的是民進黨比較多，所以後面處理，政治還是要務實。」

針對「0到6歲國家養」話題，柯文哲24日受訪提自己的例子「台北市府曾推『我們的孩子，我們一起養』，我還不敢說我幫你養，我知道目前中央正按照台北政策再加碼禮，其實包括0到2歲台北市都有整套，但蔡英文總統是把台北市的再加碼，但有個問題，政策要花多少錢，所以每次吐槽取消印花稅，台北一年就少掉四十九億，像零到六歲國家養喔，我要聽得不是明年預算，是永續經營。」

▲柯文哲指出2027年勞保會破產。（圖／記者洪正達攝）

柯文哲話鋒一轉先批「這種投完票以後就不處理的問題，就好像研究年金的都非常清楚，其實我們第一個會破產的是勞保不是軍公教年金，勞保2027年就會破產，不信你叫勞動部出來講，如果是，為什麼當時處理，先軍公教年金改革不去勞保年金改革。」

柯文哲猛批「明明馬上要破產，還先去處理那個，還是你覺得這些軍公教都是國民黨的票，本來就不太會投給我們，所以先砍他兩刀再講，那勞保的是民進黨比較多，所以後面處理，政治還是要務實，明明就馬上要破產的你不先處理，去處理後面破產的」。

他再說「那我現在就明著問你，2027年聽說勞保要破產，我知道他的答案，因為2027不干他的事，是下下任總統的事，我知道答案。零到六歲國家養，我是沒意見，但一定要先把那個財務報表講清楚，畫餅大家都會畫，要講清楚實施一年要花多少錢，錢不會從天上掉下來。」

「時間對我們來說完全沒用！」