韓國瑜口誤「中華民國將近200個大使館」　涉外人士：只有15個

▲韓國瑜暨許淑華聯合競選總部成立大會。（圖／記者張榮恩攝，下同）

政治中心／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜24日上午抵南投造勢，致詞時不小心口誤，把駐外辦事處與代表處說成大使館，「我們中華民國海外有『將近200個大使館』！」然而統計我國在全球各地館處、大使館僅108個，使涉外人士表示，這是基本常識，兩國有正式外交關係才會互有「大使館」，我國剩下15個邦交國，就是設立15個駐外大使館。

韓國瑜24日致詞時再重申「貨出得去、人進得來」，強調未來如果選上總統，政府不能帶頭幫忙衝訂單嗎？當然可以，這是一個觀念！他當上高雄市長後，高雄水果外銷比去年成長172％，水產品比去年成長至少22％，他帶頭衝訂單，為什麼不行？政治人物難道永遠高高在上嗎？錯，大錯特錯，政府、政治人物一樣可以低低在下，幫老百姓打拼，幫農民漁民找訂單，幫南投縣把觀光客帶進來。

「我們可以做，為什麼不能做？」韓國瑜說，中華民國在海外有這麼多大使館，「將近200個大使館，難道這些大使館不能幫我們推銷觀光、不能在當地國家把人帶來觀光？當然可以，但因為現在民進黨執政不用心，能夠把台灣的貨賣出去嗎？當然可以！」

韓國瑜強調，所以未來台灣有什麼好產品，駐外大使館都調動起來，像多了200個拳頭，跟打架一樣，突然200個拳頭都在海外衝刺，負責貨出去、人進來，我們整個農產品、漁產品、文創產品、工業產品，一下多了幾百個外銷地點，為什麼不做？就是觀念！因為民進黨執政讓我們看到高高在上，專心貪汙腐敗，沒有把心放在人民身上。」

針對韓國瑜說中華民國有將近200個大使館，涉外人士表示，屬於總統職權之一的外交領域，這是基本常識，當兩國具有正式的外交關係才會互設「大使館」。依照目前我國，剩下15個邦交國，言下之意就會設立15個駐外大使館。

至於沒有邦交關係的國家，涉外人士說，多會在首都設置「經濟文化代表處」，其餘城市則設置「經濟文化辦事處」。舉例美國為例，我國在美國華府設有「駐美國台北經濟文化代表處」，其他城市則設立辦事處，統計我國在全球各地館處、大使館僅108個，跟韓國瑜誤稱的將近200個差距甚大。

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