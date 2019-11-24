　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜口誤「中華民國將近200個大使館」　涉外人士：只有15個

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼韓國瑜暨許淑華聯合競選總部成立大會。（圖／記者張榮恩攝）

▲韓國瑜暨許淑華聯合競選總部成立大會。（圖／記者張榮恩攝，下同）

政治中心／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜24日上午抵南投造勢，致詞時不小心口誤，把駐外辦事處與代表處說成大使館，「我們中華民國海外有『將近200個大使館』！」然而統計我國在全球各地館處、大使館僅108個，使涉外人士表示，這是基本常識，兩國有正式外交關係才會互有「大使館」，我國剩下15個邦交國，就是設立15個駐外大使館。

韓國瑜24日致詞時再重申「貨出得去、人進得來」，強調未來如果選上總統，政府不能帶頭幫忙衝訂單嗎？當然可以，這是一個觀念！他當上高雄市長後，高雄水果外銷比去年成長172％，水產品比去年成長至少22％，他帶頭衝訂單，為什麼不行？政治人物難道永遠高高在上嗎？錯，大錯特錯，政府、政治人物一樣可以低低在下，幫老百姓打拼，幫農民漁民找訂單，幫南投縣把觀光客帶進來。

▲▼韓國瑜暨許淑華聯合競選總部成立大會。（圖／記者張榮恩攝）

「我們可以做，為什麼不能做？」韓國瑜說，中華民國在海外有這麼多大使館，「將近200個大使館，難道這些大使館不能幫我們推銷觀光、不能在當地國家把人帶來觀光？當然可以，但因為現在民進黨執政不用心，能夠把台灣的貨賣出去嗎？當然可以！」

韓國瑜強調，所以未來台灣有什麼好產品，駐外大使館都調動起來，像多了200個拳頭，跟打架一樣，突然200個拳頭都在海外衝刺，負責貨出去、人進來，我們整個農產品、漁產品、文創產品、工業產品，一下多了幾百個外銷地點，為什麼不做？就是觀念！因為民進黨執政讓我們看到高高在上，專心貪汙腐敗，沒有把心放在人民身上。」

針對韓國瑜說中華民國有將近200個大使館，涉外人士表示，屬於總統職權之一的外交領域，這是基本常識，當兩國具有正式的外交關係才會互設「大使館」。依照目前我國，剩下15個邦交國，言下之意就會設立15個駐外大使館。

至於沒有邦交關係的國家，涉外人士說，多會在首都設置「經濟文化代表處」，其餘城市則設置「經濟文化辦事處」。舉例美國為例，我國在美國華府設有「駐美國台北經濟文化代表處」，其他城市則設立辦事處，統計我國在全球各地館處、大使館僅108個，跟韓國瑜誤稱的將近200個差距甚大。

其他人也看了這些...

111位青年陪韓國瑜登記參選總統：國政要領航、青年來幫忙
讓宋楚瑜先登記！韓國瑜18日中午11：30赴中選會
韓國瑜回家鄉催票：我從善良清秀美男子被抹成「黑道喝酒抱女人」！

還想看更多...

蔡賴配「台獨、赦扁」理念不同　韓國瑜：開2300萬人民大玩笑？
韓國瑜轟吳敦義不分區名單：國民黨不能戴面具騙人民！
侯友宜首公開鬆口：總統請支持韓國瑜！手牽手拚個好日子

「韓張配」確定了！你還等什麼？

ET快訊
這些東西必搶！　好市多「黑色購物節」25日精選商品曝光
她「倒車引發骨牌效應」下秒逃了！BMW車頭慘被波及　2騎士傻
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文喊「0-6歲國家一起養」 張善政：這不是抄襲什麼是抄襲？

韓國瑜稱報導共諜案澳媒排名才80　外媒：AGE有165年歷史、記者超大咖

被傳與共諜王立強是親戚…王定宇怒提告　網笑：那你跟王永慶是什麼關係？

陳明文溪口後援會成立　游錫堃到場力挺呼籲政黨票投民進黨

力推全齡照顧！蔡英文暗酸韓國瑜：治國不能光靠口號「拿出具體可行做法」

柯文哲霸氣解碼「執政無缺點」　議員要罵什麼很頭痛！點名他...別理了　

共諜身份竟是詐欺犯　藍議員批：民進黨是假消息中心？

「身為總統要勇敢捍衛主權！」蔡英文：大陸影響台灣選舉只會越來越強

蔡英文：1124敗選讓大家擔心了...2020民進黨一定再站起來！

韓國瑜口誤「中華民國將近200個大使館」　涉外人士：只有15個

李艾薇決賽曲站沙發上「嘶吼」　小宇直接站起來狂膜拜

亞特蘭提斯再現？巴西雨林沉水中　詭異清澈水流...學者：像外星世界

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

飛機上「用嘴吸尿」37分鐘急救　吸二口就想吐！仁醫：無怨悔

恭喜！《聲林之王2》冠軍出爐　四強名單都在這

吱吱自創曲《oh my love》超chill　超入耳敲碗：一定要發單曲

包裹送貨失敗...她點「簡訊連結」 手機秒被盜刷6筆共9千小額付款

黑糖撞奶老店「陳三鼎」歇業　無預警關門...鄰驚爆：將頂讓

包600帶全家、二進小物變陰屍路　傻眼婚禮現場！前男女友大亂鬥

天掉不明物！車頂遭砸凹玻璃碎裂　駕駛急停路邊查看傻眼...是一隻狗

蔡英文喊「0-6歲國家一起養」 張善政：這不是抄襲什麼是抄襲？

韓國瑜稱報導共諜案澳媒排名才80　外媒：AGE有165年歷史、記者超大咖

被傳與共諜王立強是親戚…王定宇怒提告　網笑：那你跟王永慶是什麼關係？

陳明文溪口後援會成立　游錫堃到場力挺呼籲政黨票投民進黨

力推全齡照顧！蔡英文暗酸韓國瑜：治國不能光靠口號「拿出具體可行做法」

柯文哲霸氣解碼「執政無缺點」　議員要罵什麼很頭痛！點名他...別理了　

共諜身份竟是詐欺犯　藍議員批：民進黨是假消息中心？

「身為總統要勇敢捍衛主權！」蔡英文：大陸影響台灣選舉只會越來越強

蔡英文：1124敗選讓大家擔心了...2020民進黨一定再站起來！

韓國瑜口誤「中華民國將近200個大使館」　涉外人士：只有15個

東北大媽大叔搭「塑膠帳棚」蹲路邊打撲克　防風保暖又擋雪

婚禮新人合照賓客　洛威拿搏版面「路倒正中央」搶鏡：我才是主角

獨居長者的「醫」靠　慈濟人醫雙溪義診18載

蔡英文喊「0-6歲國家一起養」 張善政：這不是抄襲什麼是抄襲？

韓國瑜稱報導共諜案澳媒排名才80　外媒：AGE有165年歷史、記者超大咖

金馬開場歌舞演出被推爆！　李千那曝背後壓力

被傳與共諜王立強是親戚…王定宇怒提告　網笑：那你跟王永慶是什麼關係？

高雄街頭拍校景！違規大媽手刀衝出逼刪照…1分鐘跳針恐嚇：再拍會被打死

陳明文溪口後援會成立　游錫堃到場力挺呼籲政黨票投民進黨

王立強高調秀出南韓偽護照　資深記者發現「女性名字疑點」

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

政治熱門新聞

網爆料超級造勢：人潮是三重的10倍

宋楚瑜：怎能把陳水扁關在一個小房間？

綠營慘敗到民調領先2位數...蔡英文、韓國瑜24日嘉義大拚場

孫大千點出「間諜自爆介入選舉」4大破綻

大陸間諜捐韓國瑜9千萬　郭台銘籲清查：牽涉國安問題

轟柯P歧視女性言論　正妹醫：我美也能做外科！

間諜自爆干預大選　情報人員：不合理

韓國瑜扯「山東鴨頭」抹黑小英...蔡英文競辦斥：立刻道歉澄清

韓國瑜：蔡英文願意跟著我們的政策　我非常高興

韓粉又盜圖！　漫畫家連5驚：我根本沒說要挺韓

陸方資助韓國瑜8千萬？黃創夏：天大笑話

郭台銘：2020各陣營都想佔盡我、貶低我

韓國瑜想嘲諷小英又搞錯...蔡英文根本沒把「東山」說成「山東」

顏清標：再不爽，看國旗面子上也要投國民黨

更多熱門

相關新聞

韓國瑜有接受中共捐款？釣出楊秋興回應

韓國瑜有接受中共捐款？釣出楊秋興回應

外國媒體爆料一名大陸間諜叛逃澳洲，同時在自白當中供出去年高雄市長選舉期間，有2千萬人民幣捐款給韓國瑜，這項消息傳回台灣引發討論，有網友在臉書社團《中華民國後援會》當中發文，要大家猜猜看，韓國瑜有沒有接受中共的捐款，結果連前高雄縣長楊秋興本人也留言：「哈哈..想也知道」。

藍營批「育兒津貼加倍」　蔡英文反擊：禿子、燕子也要照顧孩子

藍營批「育兒津貼加倍」　蔡英文反擊：禿子、燕子也要照顧孩子

國民黨不信台商回流...蔡英文：受惠的是人民！唱衰台灣應該適可而止

國民黨不信台商回流...蔡英文：受惠的是人民！唱衰台灣應該適可而止

柯文哲批勞保先破產　酸：2027是下下任總統的事

柯文哲批勞保先破產　酸：2027是下下任總統的事

為敗選再道歉...林佳龍：一年後高雄、台中有變好嗎？2020要浴火再重生

為敗選再道歉...林佳龍：一年後高雄、台中有變好嗎？2020要浴火再重生

關鍵字：

韓國瑜大使館2020大選2020大選韓國瑜

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

女闖平交道逆轉！友曝影片怒：台鐵害人

台南妹深夜大街痛哭　他幫擦眼淚被告了

林志玲婚禮拒絕邀請劉德華！原因曝光

媽被家暴！女兒假訂披薩真報警

女面試秒辭！隔天被通知：老闆找齊人

100kg厚片女懷孕7個月被嫌醜胖！

特斯拉試駕自撞！駕駛脫困下秒詭墜16m慘死

即／女闖平交道大逆轉　台鐵道歉

孫安佐11分鐘嗆爆米砂！猛攻「女生痛點」網看完怒炸

輾死孝子怨倒楣　駕駛殯儀館遭怒毆

LOL世界冠軍約妹泡湯！「11分鐘大尺度影片」網罵翻

媽見離世兒子留下「心意」秒潰堤

吳佩慈素顏照「老態盡出」網驚：女版黃立行

歐陽娜娜金雞「紅毯無P照」起底悲劇了！

停車請留電話　車主完美配合瞎爆

更多

最夯影音

更多
李艾薇決賽曲站沙發上「嘶吼」　小宇直接站起來狂膜拜

李艾薇決賽曲站沙發上「嘶吼」　小宇直接站起來狂膜拜
亞特蘭提斯再現？巴西雨林沉水中　詭異清澈水流...學者：像外星世界

亞特蘭提斯再現？巴西雨林沉水中　詭異清澈水流...學者：像外星世界

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

飛機上「用嘴吸尿」37分鐘急救　吸二口就想吐！仁醫：無怨悔

飛機上「用嘴吸尿」37分鐘急救　吸二口就想吐！仁醫：無怨悔

恭喜！《聲林之王2》冠軍出爐　四強名單都在這

恭喜！《聲林之王2》冠軍出爐　四強名單都在這

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面