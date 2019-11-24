　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

正妹女警尋人大作戰！韓旅客士林夜市走丟　比對報案照片助返團

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲士林芝山岩派出所正妹女警謝瑩姿熱心協尋幫助韓籍觀光客返團。（圖／記者張君豪翻攝）

▲士林芝山岩派出所正妹女警謝瑩姿熱心協尋幫助韓籍觀光客返團。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

士林夜市聞名中外，每天吸引不少外籍觀光客前來朝聖。16日有一名韓籍觀光客隨團前往士林夜市後因人潮太多不慎脫團，加上他不會說中文，迷路後相當緊張，所幸旅行社緊急報警協尋，士林警分局芝山岩派出所正妹女警謝瑩姿值班時發現這名崔姓觀光客在派出所門口徘徊貌似求助，警方立即展開尋團大作戰，當晚順利幫崔男歸團，也為他這次來台旅遊留下難忘回憶。

▲士林芝山岩派出所正妹女警謝瑩姿熱心協尋幫助韓籍觀光客返團。（圖／記者張君豪翻攝）

▲士林芝山岩派出所正妹女警謝瑩姿熱心協尋幫助韓籍觀光客返團。（圖／記者張君豪翻攝）

士林警分局芝山岩派出所警員謝瑩姿年11月16日晚間在派出所內備勤，她在22時20分許發現派出所門口一名年約60歲身著灰黑色條紋上衣、黑色長褲男子徘徊在人行道一臉驚慌、不知所措，謝員直覺有異上前關心。

女警發現這名男子只會韓語，研判應為韓國籍遊客，謝員先行將他帶進派出所安置，由於該男子身上並無證件，女警通報勤務指揮中心，請求協查外籍遊客走失通報協尋案類比對。

後來經士林警分局橫向聯繫，發現萬華警方勤務指揮中心確認轄內有旅行社員工報警請求協助尋找走失外籍遊客，經兩分局警方比對照片，確認該男子為通報於士林夜市觀光走失崔姓韓國籍遊客，女警立即連絡旅行社人員至派出所帶回崔姓遊客。

旅行社人員向警方表示，崔姓遊客於士林夜市觀光時因逛街人潮多不慎脫團迷途走失，幸好士林分局員警主動發現聯繫，順利協助旅客返回旅行團，讓觀光團行程能順利進行，相當感激警方熱心尋人。

北市警方藉此案例呼籲旅遊業者，帶團來台觀光時可發給遊客旅行社聯絡方式，或請外籍旅客隨身攜帶住宿飯店名片，以利警方協尋。

 【其他新聞】

►超噁！汐止中興路內衣賊大白天就來偷　被害女不爽怒PO網

►文山區魔神仔出沒？1個月3起長者走失　都在木柵偏僻土地公廟被發現

►非法外籍移工在台有上千人聚落？　移民署澄清絕無此事歡迎檢舉

►錢櫃KTV個資外洩！　詐騙電話「1周35件」遭列高風險平台

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

ET快訊
人妻胸前長痘！勾小王上車檢查嗲「塞奶」：幫我擦..夫聽音檔臉
「停車請留電話！」老實車主100％完美配合　屋主傻眼：瞎爆了
林志玲婚禮拒絕邀請劉德華！原因曝光…他失望「6年交情全變了」
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

想靠一把油壓剪發大財！2賊夜闖工地　狂剪70米高價電纜遭上銬

正妹女警尋人大作戰！韓旅客士林夜市走丟　比對報案照片助返團

潛入富山保育區撈捕漁貨　水桶滿是海鮮...他被逮：我是外來客

悲慘世界！18歲女被狼繼父性侵　怕全家沒飯吃...翻供竟反涉誣告、偽證罪

「摩鐵激情交疊」吃官司...妻一知氣炸離婚！工程師反告援交妹：賠我700萬

短裙辣妹現場見證！車禍談判3:8「氣勢不能輸」　他秒掏槍嗆聲...

人妻胸前長痘！勾小王上車求檢查　嗲聲塞奶：嗯～幫我擦...夫一聽音檔臉秒綠

3個字引爆信義區夜店擂台戰　10人混打警噴辣椒水狼狽進警局

血濺華江水門！暗夜談判開嗆...西瓜刀猛砍2人倒地　警秒抓14屁孩

國道變牛奶河！冷凍聯結車追撞翻覆　1800瓶乳製品散落南北雙向

李艾薇決賽曲站沙發上「嘶吼」　小宇直接站起來狂膜拜

亞特蘭提斯再現？巴西雨林沉水中　詭異清澈水流...學者：像外星世界

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

飛機上「用嘴吸尿」37分鐘急救　吸二口就想吐！仁醫：無怨悔

恭喜！《聲林之王2》冠軍出爐　四強名單都在這

吱吱自創曲《oh my love》超chill　超入耳敲碗：一定要發單曲

包裹送貨失敗...她點「簡訊連結」 手機秒被盜刷6筆共9千小額付款

黑糖撞奶老店「陳三鼎」歇業　無預警關門...鄰驚爆：將頂讓

天掉不明物！車頂遭砸凹玻璃碎裂　駕駛急停路邊查看傻眼...是一隻狗

老弟拍「牛肉吃播」挑釁健身姐 烤盤聲太逼人...他被蘆筍K頭伺候

想靠一把油壓剪發大財！2賊夜闖工地　狂剪70米高價電纜遭上銬

正妹女警尋人大作戰！韓旅客士林夜市走丟　比對報案照片助返團

潛入富山保育區撈捕漁貨　水桶滿是海鮮...他被逮：我是外來客

悲慘世界！18歲女被狼繼父性侵　怕全家沒飯吃...翻供竟反涉誣告、偽證罪

「摩鐵激情交疊」吃官司...妻一知氣炸離婚！工程師反告援交妹：賠我700萬

短裙辣妹現場見證！車禍談判3:8「氣勢不能輸」　他秒掏槍嗆聲...

人妻胸前長痘！勾小王上車求檢查　嗲聲塞奶：嗯～幫我擦...夫一聽音檔臉秒綠

3個字引爆信義區夜店擂台戰　10人混打警噴辣椒水狼狽進警局

血濺華江水門！暗夜談判開嗆...西瓜刀猛砍2人倒地　警秒抓14屁孩

國道變牛奶河！冷凍聯結車追撞翻覆　1800瓶乳製品散落南北雙向

LOL世界冠軍約妹泡湯！　「11分鐘大尺度摩擦影片」曝…網罵翻：內容太噁心

蘆洲吃火鍋！櫃台結帳「肝連妹」事業線太禮貌　網暴動釣出本尊：歡迎來看

敘北貨車炸彈攻擊「斷肢噴飛血流滿地」　釀9死22傷…土國怒批庫德族

想加油快衝！中油明起調漲汽柴油價0.1元　95無鉛汽油每公升28.4元

黑色購物節最該搶！網友激推好市多「爆紅品TOP7」先筆記

租屋禁櫃姐禁10點後下班！　台中哥看傻「學生宿舍嗎？」　網笑：房東被傷過

BBC：香港區選檢驗林鄭支持度　影響2022特首選舉

想靠一把油壓剪發大財！2賊夜闖工地　狂剪70米高價電纜遭上銬

痛斥假共諜擾民心！　吳敦義：國民黨提名人都「愛國」、民進黨要查到底

YouTube刊頭廣告導入電視應用程式　已正式向全球用戶播送

社會熱門新聞

女闖平交道逆轉！友曝影片怒：台鐵害人

台南妹深夜大街痛哭　他幫擦眼淚被告了

輾死孝子怨倒楣　駕駛殯儀館遭怒毆

日輪班超過16小時　2年輕關務員猝死

狗狗高架橋上墜落　砸凹車頂慘死

神棍拐騙少女辯兩情相悅　訊息一句話打臉

捷運大媽稱孕婦逼讓座　遭嗆：從前年就懷孕

渣男PS身分證騙想婚櫃姐交往　臉書辱元配判賠

師父「開天眼」玩殘女大生　崩潰送進療養院

工人遭電動門夾住　死前握手機想求救

機車碰撞左轉貨櫃車　騎士送醫不治

一刀刺殺17歲女兒！鳳山女「9字遺言」曝光

點簡訊連結　手機秒被盜刷9千元

辣妹開趴遇臨檢！毒品往內衣塞卻扎到敏感帶臉漲紅

更多熱門

相關新聞

女警遭醉漢又推又踹！噴辣椒水逼退還被幹譙

女警遭醉漢又推又踹！噴辣椒水逼退還被幹譙

新北市鶯歌區一對情侶20日清晨4點多被計程車載到國華路，兩人下車後，醉醺醺的男方大聲咆嘯，「不是這裡！」吵鬧的聲音影響附近居民的安寧，轄區警方到場關切，女警還被醉漢又推又踹，決定噴辣椒水制伏，但鬧事的男子仍持續嗆髒話，一旁的美腿女友只能尷尬地環抱伴侶，並頻頻向警方道歉。

巡邏遇迷路小鸚鵡　女警用心照顧幫尋主人

巡邏遇迷路小鸚鵡　女警用心照顧幫尋主人

司機酒駕女警159字罵到他倒桌

司機酒駕女警159字罵到他倒桌

女警被控怒罵老婦唆使檢舉非事實

女警被控怒罵老婦唆使檢舉非事實

外籍客車禍　枋寮警即席口譯

外籍客車禍　枋寮警即席口譯

關鍵字：

士林警方芝山岩派出所女警謝瑩姿

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

女闖平交道逆轉！友曝影片怒：台鐵害人

台南妹深夜大街痛哭　他幫擦眼淚被告了

媽被家暴！女兒假訂披薩真報警

女面試秒辭！隔天被通知：老闆找齊人

孫安佐11分鐘嗆爆米砂！猛攻「女生痛點」網看完怒炸

輾死孝子怨倒楣　駕駛殯儀館遭怒毆

韓職／韓華鷹21歲金成勳墜樓身亡

吳佩慈素顏照「老態盡出」網驚：女版黃立行

即／女闖平交道大逆轉　台鐵道歉

媽見離世兒子留下「心意」秒潰堤

歐陽娜娜金雞「紅毯無P照」起底悲劇了！

停車請留電話　車主完美配合瞎爆

林志玲婚禮拒絕邀請劉德華！原因曝光

薔薔跩嗆前輩妳是誰？楊皓如走心「怒飆超酸」

熊貓快到！她信用卡超慘…心痛勸世

更多

最夯影音

更多
李艾薇決賽曲站沙發上「嘶吼」　小宇直接站起來狂膜拜

李艾薇決賽曲站沙發上「嘶吼」　小宇直接站起來狂膜拜
亞特蘭提斯再現？巴西雨林沉水中　詭異清澈水流...學者：像外星世界

亞特蘭提斯再現？巴西雨林沉水中　詭異清澈水流...學者：像外星世界

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

飛機上「用嘴吸尿」37分鐘急救　吸二口就想吐！仁醫：無怨悔

飛機上「用嘴吸尿」37分鐘急救　吸二口就想吐！仁醫：無怨悔

恭喜！《聲林之王2》冠軍出爐　四強名單都在這

恭喜！《聲林之王2》冠軍出爐　四強名單都在這

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面