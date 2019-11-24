正妹女警尋人大作戰！韓旅客士林夜市走丟　比對報案照片助返團

▲士林芝山岩派出所正妹女警謝瑩姿熱心協尋幫助韓籍觀光客返團。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

士林夜市聞名中外，每天吸引不少外籍觀光客前來朝聖。16日有一名韓籍觀光客隨團前往士林夜市後因人潮太多不慎脫團，加上他不會說中文，迷路後相當緊張，所幸旅行社緊急報警協尋，士林警分局芝山岩派出所正妹女警謝瑩姿值班時發現這名崔姓觀光客在派出所門口徘徊貌似求助，警方立即展開尋團大作戰，當晚順利幫崔男歸團，也為他這次來台旅遊留下難忘回憶。

▲士林芝山岩派出所正妹女警謝瑩姿熱心協尋幫助韓籍觀光客返團。（圖／記者張君豪翻攝）

士林警分局芝山岩派出所警員謝瑩姿年11月16日晚間在派出所內備勤，她在22時20分許發現派出所門口一名年約60歲身著灰黑色條紋上衣、黑色長褲男子徘徊在人行道一臉驚慌、不知所措，謝員直覺有異上前關心。

女警發現這名男子只會韓語，研判應為韓國籍遊客，謝員先行將他帶進派出所安置，由於該男子身上並無證件，女警通報勤務指揮中心，請求協查外籍遊客走失通報協尋案類比對。

後來經士林警分局橫向聯繫，發現萬華警方勤務指揮中心確認轄內有旅行社員工報警請求協助尋找走失外籍遊客，經兩分局警方比對照片，確認該男子為通報於士林夜市觀光走失崔姓韓國籍遊客，女警立即連絡旅行社人員至派出所帶回崔姓遊客。

旅行社人員向警方表示，崔姓遊客於士林夜市觀光時因逛街人潮多不慎脫團迷途走失，幸好士林分局員警主動發現聯繫，順利協助旅客返回旅行團，讓觀光團行程能順利進行，相當感激警方熱心尋人。

北市警方藉此案例呼籲旅遊業者，帶團來台觀光時可發給遊客旅行社聯絡方式，或請外籍旅客隨身攜帶住宿飯店名片，以利警方協尋。

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