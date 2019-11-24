影／香港區議會選舉登場！清早出現人龍林鄭9點前完成投票

記者游宗樺、宋良義、馬叔安／香港—台北連線報導

香港24日舉行第六屆區議會選舉，特首林鄭月娥在上午8點56分左右進行投票，這是自「反送中」活動於6月爆發以來，香港舉行的首個主要選舉，投票時間由早上7時30分開始，許多選區的選區票站還未開門，就已經出現了排隊的人龍。林鄭月娥呼籲民眾行使權利，進行投票。

▲24日早上香港區議會選舉投票人潮。（圖／記者游宗樺攝）

《ETtoday新聞雲》記者24日上午直擊，在8點50分左右，在高主教書院投票站附近已經出現了人潮，天橋上也有許多民眾往投票站移動，林鄭月娥步入投票站，給媒體拍攝一段時間後，將選票投入票匭，再接受媒體訪問，她呼籲全港選民投票，以行使公民權力。

▲香港特首林鄭月娥參加區議會選舉投票。（圖／記者游宗樺攝）

她表示，希望民眾能選出所認同的候選人，工作人員會努力讓選舉順利進行，選舉前幾天香港社會相對平靜，希望社會的平靜和安穩並非只為了這次選舉，而是展示市民都不希望香港陷入混亂的局面，得以走出困局，政府將繼續和區議員合作，推動地區民生工程。

根據香港政府新聞網，這次選舉中，全香港設置超過610個一般投票站和23個專用投票站，上午7點30分至晚上10點30分開放，設於懲教院所的20個專用投票站則於上午9時至下午4時開放。

▲24日早上香港區議會選舉投票人潮。（圖／記者游宗樺攝）

根據香港法規，除選民和獲授權人士外，其他人一律不准進入投票站，未獲授權人士不得在投票站內使用手提電話或任何其他器材進行電子通訊、拍照、拍攝影片、錄影或錄音。選舉事務處23日回應網上有關投票站內設有人面識別系統的謠言，表示投票保密，全港所有投票站均沒有設立人面識別系統或拍攝選民投票情況，有關謠言純屬虛構。