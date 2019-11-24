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區議會選舉投票人數「6小時破上屆整天紀錄」　選民增30萬人

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▲24日早上香港區議會選舉投票人潮。（圖／記者游宗樺攝）

▲24日早上香港區議會選舉投票人潮。（圖／記者游宗樺攝）

記者馬叔安／綜合報導

香港24日舉行區議會選舉，根據港府新聞公報下午3點36分發佈的數據，直到下午2點30分，累積投票人數達到1,746,709人，投票率42.26%，這已經超過了2015年上一屆選舉同時段的投票人數與投票率。於此之前，投票開始6個小時，投票人數就已經超過152萬人，比上屆全日的投票人數。

根據《香港01》，這屆選舉的登記選民數字較去年淨增加超過30萬人，上屆區議會選舉下午2點半的投票人數為654,657人，投票率為20.97%，而本屆同時段投票率高21.29個百份點，投票人數多約109萬人，即較上屆多約1.7倍。

▲24日早上香港區議會選舉投票人潮。（圖／記者游宗樺攝）

▲24日早上香港區議會選舉投票人潮。（圖／記者游宗樺攝）

此外，上屆選舉投票率為47.01%，投票人數為1,467,229人，全港選民人數為3,121,238人，本屆則有4,132,977人，即增加超過100萬人，與上屆2015年區議會選相比，當年同時段投票人數為551,183人，投票率為17.66%。

在下午1點半的統計數據中，相比於去年，本屆同時段投票率較上屆高19.23個百份點，投票人數多約97.3萬人，也就是比上屆多約1.8倍。

▲香港特首林鄭月娥參加區議會選舉投票。（圖／記者游宗樺攝）

▲香港特首林鄭月娥參加區議會選舉投票。（圖／記者游宗樺攝）

根據香港政府新聞網，這次選舉中，全香港設置超過610個一般投票站和23個專用投票站，上午7點30分至晚上10時30分開放，設於懲教院所的20個專用投票站則於上午9時至下午4時開放，已登記的合格選民需在指定時間前往指定地點進行投票。

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