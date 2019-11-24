籲港民用選票換更好未來　董建華：向暴徒說「不、不、不」

▲2017年5月24日，在香港回歸20年之際，董建華在香港接受新華社記者採訪。（圖／翻攝自《新華社》）

記者馬叔安／綜合報導

香港24日舉行區議會選舉，這是香港自從「反送中」風波爆發以來的首次重要選舉，前特首董建華於上午投完票後指出，今天是最好的機會，讓選民用手中的一票換回香港更好的未來，選出真心為香港做事的地區代表。他認為，要多向暴徒說「不、不、不」，選後各方要努力讓香港恢復平靜。

根據《星島日報》，董建華表示，今天選民要用手中的一票，選出真心為香港做事的地區代表，香港亂局持續多時，有市民近日自發清潔街頭的垃圾，這個做法形同是向暴徒說不，「用什麼理由都好，不可以這樣破壞香港。」

根據香港選舉事務處網頁，截至早晨9時30分止，投票人數達430,446，投票率為10.41%，遠高於上屆2015年同一時間投票率3.85%。

▲24日早上香港區議會選舉投票人潮。（圖／記者游宗樺攝）

BBC形容，此次投票不但是港人檢驗特首林鄭月娥政府的考核試金石，也是力挺政府修例的建制派面臨挑戰的時刻，當地選民也希望能透過選舉向北京政府傳遞訊息，甚至進一步影響下一屆香港領導人選。

董建華於1997年7月1日至2005年3月12日擔任香港特首，現任大陸政協全國委員會副主席，期任內2003年7月1日，香港約50萬人舉行歷來最大型的反政府遊行，反對23條立法，最終在自由黨改變立場後，草案被迫撤回，推廣草案的保安局長葉劉淑儀問責下台。

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