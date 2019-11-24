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影／「不滿現狀」對決「繁榮穩定」　香港18個選區拚452名議員

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記者游宗樺／香港報導

香港24日舉行全港區議員選舉，將在18個選區中選出452名區議員。香港特首林鄭月娥於當日上午8時許抵達半山的一所投票站投票，並呼籲市民出來投票以行使公民權利。有市民表示，出於對香港現狀的不滿，因此希望泛民主派能勝出；但有另一種聲音是希望香港恢復繁榮穩定，由建制派掌握多數區議員席次，延續港府的施政。

▲香港24日舉行區議會選舉。（圖／記者游宗樺攝）

▲香港24日舉行區議會選舉。（圖／記者游宗樺攝）

依香港法律，年滿18歲以上的公民經登記程序成為合格選民後，就可收到政府寄來的投票通知，選民可憑投票通知前往指定的投票站投票，或是直接憑身分證進行投票。本次將在18個選區選出共452位區議員，為各地區民意代表。

▲香港24日舉行區議會選舉。（圖／記者游宗樺攝）

▲香港24日舉行區議會選舉。（圖／記者游宗樺攝）

有民眾表示，由於自身長期以來是支持建制派候選人，希望能透過選票讓香港盡快恢復繁榮穩定；而有另一部分的市民則說，出於不滿現在的港府作為，也不滿香港政治長期被建制派把持，因此希望泛民主派在本次選舉勝出。

▲24日早上香港區議會選舉投票人潮。（圖／記者游宗樺攝）

▲24日早上香港區議會選舉投票人潮。（圖／記者游宗樺攝）

根據香港政府新聞網，這次選舉中，全香港設置超過610個一般投票站和23個專用投票站，上午7點30分至晚上10時30分開放，設於懲教院所的20個專用投票站則於上午9時至下午4時開放，已登記的合格選民需在指定時間前往指定地點進行投票。

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