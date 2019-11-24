氣政府態度不好！　香港66歲「首投族」排隊投下第一票：改變現狀

▲香港出現66歲「首投族」，他直言不滿政府處理反修例風波的態度。（圖／香港01授權提供，下同）

本報訊

區議會選舉今日（24日）舉行，全港多個票站都大排長龍。排隊中的選民不乏是第一次投票的「首投族」，當中除了剛滿18歲而登記的年輕選民外，亦有「銀髮族」是首次投票。有年逾60歲的「首投族」表示，多年來滿意現狀，亦認為政府「做得不錯」，惟反對修訂《逃犯條例》後，見證政府無能，亦拒絕聆聽市民、學者等意見，故站出來投下人生第一票，希望「有個機會改變現狀先」。

在沙田瀝源票站外，由7時許已見長長人龍，人數更有增無減。票站外不少首投族選民表示，今年爆發的反修例風波，是激發他們登記成為選民及投票的原因。

▲今日是區議會選舉，全港多區票站亦大排長龍。

今年66歲的陳先生亦是其中一位「首投族」，他稱自己在港出生，60多年來從未投票，因一直滿意本港制度，亦十分信任政府。然而今年後，見證「政府完全不行，那官員無用，做不好事情！」他又批評政府處理風波「態度不好」，又不聆聽市民意見，「就算學者、法官的意見（政府）都好像當大家傻」，因此他決定每年都要站出來投票，表達自己意見。

陳先生又指，今次投票只考慮候選人立場，希望「有個機會改變現狀先」，往後的選舉則會再視乎候選人地區工作。他又笑言，雖然第一次投票，但不感緊張。

除了有「銀髮族」首投族外，亦有年輕新登記選民。學生胡小姐今年19歲，她認為因反修例風波爆發後，近幾個月香港發生很多事，因此自己有責任投票。她又稱，投票時最主要考慮因素為候選人對反修例事件的看法。胡表示，網上流傳票站會提早關閉，「希望自己的票真是投的出去，不會白費」，故早上8時許已到達票站排隊。

▲在沙田瀝源票站外，由7時許已見長長人龍，人數更有增無減。



約30多歲的梁小姐亦是首投族，亦是今年才登記做選民。她指以往認為選舉「不關自己事，不需要去投」，但反修例風波啟發她對政治的意識，故今年決定站出來投票。她就指瀝源一直是由建制派議員當選，希望透過今次選舉改變情況，「沒試過不知道可不可已！」她今早8時許已到達票站，並指是「早點投好票好安心」。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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