高雄桶屍破案關鍵曝！警調6年前「通聯記錄」…兇手定位與埋屍地吻合

▲高雄桶屍情侶檔嫌犯認罪，承認是因盤讓卡拉OK起紛爭，才勒死林姓婦人埋屍，通聯記錄成破案關鍵。（圖／報系資料照）

圖、文／CTWANT

高雄橋頭於本月2日發生一起「桶屍命案」，經過指紋和DNA比對，確認死者就是一名失蹤6年的61歲婦人，且林婦失蹤後不久便遇害，當年林婦家屬曾通報協尋，而當時警方也曾打電話給吳男到案說明，根據6年前的通聯記錄顯示，當時吳男基地台浮現的位置，剛好就是林婦陳屍地點，顯示吳男當時可能「正在埋屍」，成為破案關鍵，且檢警監聽2人案發後說溜嘴才順利突破2人心防。

根據檢警調查，61歲林姓婦人6年前失蹤，2天後林婦家屬通報失蹤協尋，表示林婦恐遭人擄走，曾在住家內發現一只皮箱，發現嫌犯吳姓男子的身分證，警方也調閱監視器，鎖定一部可疑的廂型車，車主就是有嫌疑的吳男。然而警方因無直接證據無法抓人，也無法報請檢方偵辦，案情陷入膠著。直到本月2日高雄捷運橋頭糖廠站旁空地挖出裸女桶屍，才發現這就是當年失蹤的61歲林婦。

檢警調查過去通聯紀錄發現，當時警方連絡吳男時的基地台位置就在橋頭糖廠捷運站旁，剛好與吳男埋屍時間、地點相吻合，成為破案關鍵，加上吳男和共犯熊女在電話中討論案情，警方監聽到2人說漏嘴，突破2人心防，掌握確切證據才讓他們坦承犯行。

據了解，當時林婦經營的卡拉OK店生意差，因此想將店盤讓給他人，期間改經營鞋店，吳俊忠與女友熊女找上她表示願意接手，先付了5000元訂金，而後林婦反悔，雙方因此發生財務糾紛，才讓吳男、熊女決定殺害林婦。

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