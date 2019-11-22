中山大學開創最新「液晶調控技術」　未來應用光積體電路、生物醫學





▲研究團隊繼2017年以製作出全球第一個超大尺寸單晶的藍相液晶，今年再以突破性的研究「場致晶格重構」，獲國際頂尖學術期刊《Nature Materials》。（圖／中山大學提供）

記者崔至雲／台北報導

國立中山大學光電工程學系特聘教授林宗賢、助理教授王俊達師生團隊與美國空軍研究實驗室首席科學家Timothy J. Bunning、賓州州立大學電機工程學系教授Iam Choon Khoo合作，歷時兩年多，創全球先例，開發Repetitively-Applied Field （RAF）技術，使藍相液晶從自然產生的立方晶格，重新轉換為新穎且穩定的非立方光子晶體，成果獲刊國際頂尖期刊《Nature Materials》，為光子晶體複雜的能隙控制開啟全新視野。

林宗賢指出，液晶（Liquid crystal）在現代人們的生活中無所不見，從大型顯示器到個人隨身設備，包括汽車、辦公室、電腦到智慧型手機，其獨特的物理性質與光學特性，成為絕佳調控光電的材料。現今，人們正開發具有更佳性能的液晶材料，而具有光子晶體（Photonic crystals）特性的新興液晶更有巨大的應用潛力。

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▲中山光電液晶實驗室由林宗賢特聘教授（前排右）及王俊達助理教授（前排左）主持，師生跨國團隊開創最新液晶調控技術。（圖／中山大學提供）

「光子晶體不僅能讓光轉彎，還能讓動物展現美麗色彩！」林宗賢解釋，像是蝴蝶翅膀、孔雀羽毛及甲蟲顏色等，都是來自排列整齊的週期性奈米結構；人造的光子晶體除了仿生的色彩多樣性外，也讓科學家開創出光積體電路、光子晶片、雷射等等應用領域，顯示出光子晶體的重要前景，「是未來世界不可或缺的尖端科技」。

王俊達指出，在顯示器應用上，液晶是一項控制光通過的技術，並不自發光。然而，當液晶形成光子晶體結構時，它的光子能隙能夠反射特定顏色的光，而如何準確地調控光子晶體的反射顏色則變得相當重要。「過去我們只能選擇控制光子晶體中的特定顏色，例如紅色或黃色，而且不是穩態。」透過這項最新技術，未來光子晶體中的紅橙黃綠藍等顏色都能調控，而且在沒有電場作用下也是非常穩定的，「想讓它停在哪就停在哪」。

▲中山大學跨國研究創全球先例，開發Repetitively-Applied Field （RAF）技術，為光子晶體複雜的能隙控制開啟全新視野。左起中山光電系博士後研究員趙宏昌、博士生郭端毅、助理教授王俊達、特聘教授林宗賢、碩士生林耕賢、博士生李承璋。（圖／中山大學提供）

研究團隊進一步說明，過去若要調控光子晶體的色彩，僅限能控制在奈米量級下，在實際應用上也遭遇相當大的阻礙，除了至少需要再提升到微米等級，對其施加電場也會產生許多不良影響，例如殘餘的折射率和無法被穩定的能隙控制等。

中山大學團隊成功開發的RAF技術，讓立方晶格逐步轉換為非立方，達到現有技術無法達到的結果，讓能隙控制變化量是過往研究的兩倍，同時可以使厚度提升將近1千倍的立方晶格藍相液晶，均勻轉換成非立方晶體，並可透過摻雜聚合物來穩定不同結構，實現較寬的工作溫度和亞毫秒級的快速響應。團隊也針對不同狀態下的光子晶體做最佳化，顯示出重複施加場是調制非立方三維光子晶體藍相液晶通用的技術，讓量身訂製整個可見光範圍內的光子晶體更為容易實現，進而擴大藍相液晶應用於顯示、光積體電路、非線性光學、超快雷射及生物醫學等領域。

▲研究團隊繼2017年以製作出全球第一個超大尺寸單晶的藍相液晶，今年再以突破性的研究「場致晶格重構」，獲國際頂尖學術期刊《Nature Materials》。（圖／中山大學提供）