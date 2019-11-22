PTT創世神杜奕瑾質疑：臉書大規模檢舉非單純技術問題

▲PTT的創站人杜奕瑾質疑此次臉書「違反社群守則」事件非單技術問題。（圖／資料照）

記者謝仁傑／綜合報導

PTT的創站人杜奕瑾今（22）日在臉書發文，針對臉書日前出現大規模被檢舉違反社群守則，而後官方回覆技術問題一事發表看法。杜奕瑾質疑：「轉貼沒有增加任何評論所以意思是，同樣說法方式在官媒是正常的，轉出就是垃圾訊息？還是認證牆內言論是垃圾訊息？」

杜奕瑾表示，針對這次大規模違反臉書社群守則，臉書官方回覆是技術問題。然而，據他及朋友圈觀察有兩項疑點。第一，台灣有大規模的災情，但是其他語系國家並沒有，是中文相關的事件，而且受涉文章有言論偏向。

第二，有許多人發現即使恢復後沒有違反社群守則，文章的觸及率似乎受到影響下降。

杜奕瑾表示，未來臉友們應該再多注意，是否往「漸進緊縮」的方向發展。他舉例，Google在中國也不是一天就拿掉的，而是會不正常斷線，網友越來越難接觸到，直到最後影響小後才以「涉黃」收拾的。

杜奕瑾指稱，2000年代網路中立性蕩然無存備受挑戰的原因，就是社交平台壟斷後，對內容透過不開放的演算法的管控。

▲臉書日前出現大規模被檢舉違反社群守則。（圖／達志影像）

Facebook 香港、台灣、蒙古公共政策總監陳澍表示，了解到該現象已經排除，並且非受到大規模假帳號或駭客攻擊，而是內部技術問題導致。臉書正式聲明：「部分用戶無法分享新聞媒體或其他粉絲專頁貼文內容，狀況已排除並已完全恢復正常。經調查後，本次狀況為技術問題，與貼文內容無關，非常抱歉造成用戶的不便！」

杜奕瑾是BBS站批踢踢（PTT）的創站站長，微軟公司人工智慧（AI）部門亞太區研究總監，臺灣AI實驗室創始人，就讀臺大資工系時，曾任臺大BBS站椰林風情站長。因校方對於BBS站內容有許多管制，杜奕瑾遂於大二時，以一台486個人電腦，在宿舍架設了BBS站PTT，擔任創站站長，其網路代號為「ptt」，並成立BBS研究社負責推廣BBS與推展自由軟體。

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