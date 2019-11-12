全台森林遊樂區9座吊橋安檢出爐！「見晴2號索橋」更換零件暫封閉

▲男童墜奧萬大吊橋，頭部重創亡。（圖／林務局提供）



記者許展溢／台北報導

11月3日奧萬大吊橋發生幼童墜落意外，林務局公布國家森林遊樂區中有9座吊橋，今（12日）宣布安檢結果，除位於太平山見晴懷古步道，已於今年3月起封閉的見晴1號索橋外，見晴2號索橋因本次檢測建議更換部分零件而也暫時封閉，其餘吊橋皆安全無虞。

林務局表示，此次針對9座吊（索）橋的安檢，包括橋台、護欄、橋面板、主纜索、抗風纜索及相關錨定處的逐一檢查。結果除原本已先行封閉預計更換零件的見晴1號索橋外，同時建造完成的見晴2號索橋這次經檢測也已暫時封閉，將一併維修。

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▲見晴2號索橋。（圖／林務局提供）



林務局指出，羅東林區管理處每年都會委託專業技師團隊針對見晴懷古步道兩索橋進行檢測，羅東處在上週接獲林務局全面安檢設施的指示後，將原訂於年底執行的年度檢測提前執行，並依據檢測報告建議更換部分零件而封閉見晴2號索橋，預計於3個月內維修完竣。林務局也表示，見晴1號索橋旁原本就有替代步道可供行走，2號索橋則接近步道終點，暫時封閉對遊客體驗影響不大。

此外，阿里山森林遊樂區內的阿里山吊橋，經檢測安全無虞，但技師建議應加強防護網及底端固定，將於近期內完成改善。而目前因案封閉的奧萬大吊橋，南投林管處也將於檢方同意後，立即進行檢測，確認安全無虞後，盡快開放通行。

▲林務局表示，明年起將委託外部專業團隊，針對全台森林遊樂區內吊橋、等設施進行安檢抽查。（圖／林務局提供）



林務局強調，全台18處國家森林遊樂區內的相關設施，各林區管理處須依據既有檢測機制落實巡檢與維護；另針對結構複雜或風險較高的設施，還會委託專業團隊進行檢測。例如屏東林管處雙流森林遊樂區內的沿山吊橋，每年均委請專業廠商進行4次檢測。

林務局今也宣布，除各林管處既有的巡檢及委外檢測作業外，明（109）年起，將委託外部專業團隊，針對全台森林遊樂區內的吊橋、棧道、觀景平台等設施進行安檢抽查，確保各森林遊樂區均能落實安全維護管理。

