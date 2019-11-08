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首度進駐旅展　林務局推30條「山林旅遊」…150元即享受阿里山檜木列車

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▲▼ 國家公園 。（圖／林務局提供）

▲阿里山國家森林遊樂區祝車山站。（圖／林務局提供）

記者崔至雲／台北報導

全台規模最大，為期4天的「2019 ITF台北國際旅展」8日起在南港展覽館登場，農委會林務局首度以「Trip森林 揪好森」主題館參展，總統蔡英文、政務委員張景森及交通部長林佳龍等人特別蒞臨現場參觀，更向國內外遊客推薦台灣最傲人的山林美景，邀請大家來趟豐富的自然人文之旅。

林務局指出，全台18處國家森林遊樂區結合周邊部落社區特色景點，設計最適合秋冬出遊的「冬季首選 泡湯溫泉」、「自然純真 生態饗宴」、「日系懷舊 林鐵行旅」及「原民體驗 人文薈萃」四大主題，與策略聯盟合作廠商聯手推出30條精選遊程，從超搶手的「檜來嘉驛 檜木列車」、「聖稜下的雲霧森林」到持續熱門的太平山遊程及其他廣獲好評的路線，都在本次旅展中販售。

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▲▼ 國家公園 。（圖／林務局提供）

▲墾丁國家森林遊樂區仙洞鐘乳石景觀。（圖／林務局提供）

森林育樂組科長林香進一步指出，像是「檜來嘉驛 檜木列車」套裝行程，活動只有到12月底，民眾可以透過旅展買到嘉義火車站到北門火車站來回150元的票價，最經典的是該列火車都是由檜木製作。另外非常搶手的「聖稜下的雲霧森林三日遊」目前在旅展可以也可以用8900元買到，除了能在雪霸休閒農場住一晚外，還能住在觀霧山莊小木屋。

▲▼ 國家公園 。（圖／林務局提供）

▲內洞國家森林遊樂區-芬多精與負離子洗去身心疲憊。（圖／林務局提供）

林務局表示，近年外國遊客對台灣山區旅遊活動興趣偏高，相關洽詢也明顯增加，因此本次活動亦邀請美國商會、歐洲商會代表及多家日本旅行社業者前來參訪，期望逐漸打響知名度，建立國際口碑。台灣地形多樣、森林資源豐饒，不僅造就了豐富的生態景觀，也隨著社會的發展變遷，孕育出深厚的人文歷史及原住民山林智慧，獨特的山林風貌正能給國內外旅客最「接地氣」的台灣體驗。

▲▼ 國家公園 。（圖／林務局提供）

▲鳩之澤溫泉。（圖／林務局提供）

林務局強調，「Trip森林 揪好森」主題館主打情境式體驗，不但有大家最愛的阿里山小火車、鳩之澤溫泉縮小版可以拍照打卡，還能體驗賞螢與夜觀生態，更提供完整的高山生態、周邊景點資訊。此外，還有定時互動遊戲及闖關活動，特別贈送限量森林系療癒小物，讓大家除了認識森林，更能玩得開心，把好禮與假期帶回家。無論是想挑戰體能，想來趟閒散寫意的假期，或是單純想吹吹林間微風、聽蟲鳴鳥囀療癒身心，全台18處國家森林遊樂區皆有不同特色，隨著季節遞嬗，賞螢、賞鳥、觀星、賞楓、泡湯，各種行程等您來發掘。林務局邀請大家相揪來認識山林拿好康，預約一趟最療癒的森林小旅。

台北國際旅展展期
時間：11月8日至11日
地點：南港展覽館
展覽詳情請上官網查詢。

▲▼ 國家公園 。（圖／林務局提供）

▲八仙山國家森林遊樂區-十文溪流潺潺與鳥鳴譜出森林樂曲。（圖／林務局提供）

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