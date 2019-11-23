首屆「台南安平遊艇展」登場　黃偉哲：市府全力配合遊艇碼頭闢建

▲台灣首次以嘉年華方式進行的遊艇展「台南安平遊艇展」，於安平亞果遊艇碼頭盛大展開，活動現場展出超過5億元的遊艇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣首次以嘉年華方式進行的遊艇展「台南安平遊艇展」，於安平亞果遊艇碼頭盛大展開，活動現場展出超過5億元的遊艇，更結合60個文創市集與國際級表演，台南市長黃偉哲歡迎台南市民及遊客把握時間造訪台南安平，感受水上遊憩活動的樂趣與魅力。



台南市長黃偉哲偕同經發局長郭阿梅，與亞果集團侯佑霖董事長、交通部航港局郭添貴局長、台灣港務公司高雄分公司劉秋梅副總經理、高雄港區土地開發股份有限公司沈妙姿董事長、高雄市政府海洋局黃登福副局長、悅榕集團台灣區行銷總監殳蓁蓁、新力旺國際集團總裁莊周文、台灣港務公司安平港營運處長張展榮及台南市議員李啟維等長官貴賓共同出席剪綵。

黃偉哲市長表示，台南身為海洋城市，首辦的遊艇展不同於室內展示的方式，而是更具可親性及可看性，讓民眾親身接觸且能直接登船，市長強調，為讓更多的人見識台南安平的美好，台南市政府將全力配合整體遊艇碼頭的闢建計劃，也期待往後每年的遊艇展能愈辦愈好，吸引更多玩家及民眾到訪。



亞果集團侯佑霖董事長也表示，亞果斥資68億元與新加坡悅榕集團合作，進行安平遊艇城開發案，希望將此區打造為全台最大國際級遊艇城。雖然目前開發案進度為5%，但為先展現第一階段的開發成果，同時讓民眾提前體驗遊艇休憩活動，特別趕在今年舉辦台南安平遊艇展。





首屆「2019台南安平遊艇展」，22日至24日一連三天在健康路底的安平亞果遊艇碼頭以台灣首場嘉年華方式開展，現場展出超過5億元的遊艇，展出區域超過10000坪，共分為免費開放的草地區以及可參觀船艇的遊艇碼頭VIP泊位區，5000坪的草地區還規畫了「水上休憩」、「特色精品」、「水域生活」、「文青餐車」等4個區塊。活動首日並規劃了拉丁主題晚宴，讓參加民眾在星光點點下，感受濱海微風，跟著現場演奏音樂，在遊艇碼頭旁搖擺，體驗嶄新遊艇生活。



水上休憩部分邀請PIDC澎湖國際潛水中心，特色精品區則有新元藝術國際展出德國百年古董瓷器、HONDA重機展示，BMW台南汎德更將在VIP區展出台南首次亮相的BMW X4 M COMPETITION豪華運動休旅外，為了讓親子家庭也能在遊艇展中享受安全的水域生活體驗同樂，另有衝浪水池體驗、沙灘排球、芝麻街美語秀及文青餐車、美式胖卡、以及60個攤位等超值精彩節目活動，全部免費參觀體驗。欲了解安平遊艇展活動精彩內容，歡迎到臉書搜尋「台南安平遊艇展」即可獲得相關資訊。