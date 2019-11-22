安定力量在台南　李晉豪歸仁競選服務處暨南關線後援會成立

▲安定力量政黨台南市第六選區立法委員參選人李晉豪，11月21日晚上在王定宇服務處正對面成立歸仁競選服務處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

安定力量政黨台南市第六選區立法委員參選人李晉豪，11月21日晚上在王定宇服務處正對面成立歸仁競選服務處，邀請教會高敏智與机嘉勝兩位牧師前後為這場晚會祝褔禱告，鼓勵大家應該選擇由男女組成的家庭，建立正確一男一女的婚姻價值！南聖後援會會長竇國昌邀請在場民眾一起為李晉豪拉票。

安定力量提名的兩位不分區立委前後接力；副秘書長毛嘉慶一開場就直接砲轟王定宇辜負民意有失鄉親所託，希望大家一起用選票教訓民進黨。裘佩恩律師說王定宇不顧多數民眾的心聲為同性婚姻法背書。裘佩恩說司法院釋字748號解釋施行法這部同婚專法大量準用民法，後續影響層面巨大，欠缺實際民意基礎支持，未來選民一樣會用選票反應心中不滿。

李晉豪説他出身於農家，知道農民的辛苦，因為自己是政治素人，沒有包袱，要傾聽民意，會一步一腳印挨家挨戶拜訪，過程中看見了家庭問題非常嚴重，發現貧窮、少子化、老人失智症等。政府所提的青年及老人照顧相關政策也未能落實 。李晉豪表示未來會持續一步一腳印，這樣才能貼近民意，來爭取選民的認同。

李晉豪介紹由翁士民理事長擔任南關線後援會長，感謝他的俠義精神，在愛家、教育、及這次選舉上的協助。李晉豪説還記得去年的愛家公投嗎？民眾一路長排就為了蓋上守護婚姻家庭一男一女的信念！

然在蔡政府公然欺騙，罔顧765萬票反同婚公投的結果。獨裁又霸權的執意實行同性婚姻，未來更造成社會亂象！於此，喚醒我們，堅持婚姻一男一女、反對同志教育。邀請大家一起守護家庭命脈贏得勝利。家庭要好，全家投「豪」。